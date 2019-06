Aktiivikuntoilija Ari Hiltunen aikoo Joupiskan porrasjuoksukisaan: Minulla on sairaalloinen intohimo maitohappoa kohtaan

SEINÄJOKI

Joupiskan Vertikaalitonni -nimellä kulkeva porrasjuoksutapahtuma on uusi lisäys eteläpohjalaiseen kuntoilukalenteriin. Yksilösarjoissa 10 kilometrin matka suoritetaan yksin ja se on tarkoitettu kilpaurheilijoille sekä kovakuntoisille kuntoilijoille. Joukkuesarjoissa urakka jakautuu viestimäisesti useammalle (3–8) juoksijalle.

Aktiivikuntoilija Ari Hiltunen, 49, aikoo lähteä rääkkiin mukaan.

– Rappusilla on käyty ja Joupiskaakin on juostu, mutta ei noin monta kertaa. Mielenkiinnolla odotan niitä fiiliksiä, joita matkan varrella tulee, Hiltunen miettii.

Ennakko-odotukset ovat vähintäänkin kiinnostavat.

– Odotan unohtumattomia elämyksiä ja aivan hirveää määrää maitohappoa lihaksiin. Minulla on joku sairaalloinen intohimo maitohappoa kohtaan, hän myhäilee.

Hiltunen on tälläkin hetkellä mukana kuntoilun kuninkuuskisoihin lukeutuvalla Kalevan kierroksella. Parhaillaan hän treenaa kierrokseen kuuluvaan 30 kilometrin soutukisaan Virroilla.

– Viisi merkintää viikossa tulee harjoituspäiväkirjaan ja jos hyötyliikuntaa laskee mukaan, niin joka päivä tulee jotakin tehtyä. 50 on kohta ikää, mutta pikkuisen pitää pystyä nuorempia kampeamaan.

Ilmajoella asuva Hiltunen myös valmentaa junioreita mm. jääkiekossa ja amerikkalaisessa jalkapallossa. Joitakin yksilövalmennettavia on lisäksi ollut kestävyysurheilussa.

– Luen oman työn ohessa personal traineriksi. Se on hyvä jatkumo valmentajakoulutukseen. Oto-valmentajana pysyy mieli virkeänä ja jaksaa tehdä normityötä, Seinäjoen kaupungilla liikuntapaikkahoitajana työskentelevä Hiltunen kertoo.

Kuopiosta kotoisin oleva Hiltunen innostui nuorena kilpatanssista ja sen parissa meni toistakymmentä vuotta.

– Sen jälkeen hurahdin ihan totaalisesti kaikenlaiseen kestävyysurheiluun. Pitkänmatkan hiihdot ja ultrapyöräilyt tulivat tutuiksi. Täyden matkan triathloniakin kerran kokeilin, mutta se jäi pientä vaille.

Pikaluistelutaustaa löytyy myös ja Kuopion Ice Marathon -tapahtumassa Hiltunen on jo vuosia tahkonnut joko 100 tai 50 kilometriä. Lisäksi viime kaudeltakin irtosi pari Masters-sarjan SM-mitalia.

– Sen verran pitää olla piha-aktiivinen.

Vuonna 2000 Hiltunen juoksi maratonilla ennätyksensä 3.10,33.

– En ole juuttunut yhteen lajiin.

Kuntoilussa sattuu ja tapahtuu. Esimerkiksi tämän vuoden Kalevan kierroksen hiihto jäi Hiltuselle ikuisesti mieleen.

– Se mentiin vapaalla hiihtotavalla lähes kokonaan jäisellä baanalla. Se oli aivan uskomattoman unohtumaton reissu. Niin kovia happoja ja niin kovaa väsymystä harvoin tuntee. Lopussa jopa kävelin pari mäkeä.

Tällaisesta tapahtumasta on kyse

Joupiskan Vertikaalitonni on porrasjuoksutapahtuma kaikille liikkujille kuntoilijoista huippu-urheilijoihin. Se juostaan Seinäjoella Joupiskan elämysportaissa keskiviikkona 19.6. klo 18.30.

Vertikaalitonnissa tavoitellaan tuhannen metrin vertikaalista (pystysuoraa) etenemistä eli tuhannen metrin nousua ylöspäin.

Lakeuksilla ei ole tuhannen metrin korkuisia vuoria, jolloin Vertikaalitonnin voisi saavuttaa yhdellä nousulla, joten tavoite toteutetaan kiertämällä Joupiskan elämysportaita 20 kierrosta.

Korkeuseroa portaiden ala- ja ylätasolla on 50 metriä, joten 20x50 metriä on 1000 metriä eli Vertikaalitonni. Yhden kierroksen pituus on 500 metriä, joten yhteismatkaa tulee 10 kilometriä ja nousumetrejä tuo mainittu 1000 metriä eli kilometri.

Sarjat: miehet (yksilösarja), naiset (yksilösarja), yhteisöjoukkueet (3–8 osallistujaa), yritysjoukkueet (3–8 osallistujaa).