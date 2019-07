Kamppailu demokraattien presidenttiehdokkuudesta kiristyi tv-väittelyiden jälkeen – ennakkosuosikki Joe Bidenin kannatus notkahti

Yhdysvalloissa kamppailu demokraattien presidenttiehdokkuudesta on kiristynyt ensimmäisten televisioväittelyiden jälkeen. Vahvana ennakkosuosikkina ratsastaneen Joe Bidenin kannatus demokraattien joukossa on CNN:n teettämässä kyselyssä notkahtanut 22 prosenttiin. Laskua edellisestä mittauksesta on kymmenen prosenttiyksikköä. Lue lisää