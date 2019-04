Libyan taistelut jatkuvat kiivaina, satoja kuolleita ja haavoittuneita

Libyassa ainakin 121 ihmistä on saanut surmansa ja liki 600 on haavoittunut sen jälkeen, kun sotapäällikkö Khalifa Haftar aloitti hyökkäyksen maan pääkaupungin Tripolin valtaamiseksi, kertoo YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO. Lue lisää