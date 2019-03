Merihädässä ollut norjalaisristeilijä kulkee taas ja matkustajia evakuoidaan – kapteeni on lehtitietojen perusteella suomalainen

Lauantaina merihätään joutunut Viking Sky -aluksen evakuointi on käynnissä. Verdens Gang -lehti ja yleisradioyhtiö NRK kertovat, että laivalla on yli 1 300 matkustajaa ja miehistön jäsentä, joita on evakuoitu helikopterien avulla. Lue lisää