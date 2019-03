May on matkalla Strasbourgiin hiomaan brexit-sopimustaan, josta parlamentti äänestää tiistaina

Britannian pääministeri Theresa May vahvisti maanantaina The Guardianille, että brittiparlamentti äänestää tiistaina jo kerran hylkäämästään brexit-sopimuksesta. Jos parlamentti hylkää sopimuksen uudestaan, tiedossa on uusi äänestys keskiviikkona ja mahdollisesti myös torstaina. Lue lisää