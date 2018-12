Spiegelin palkittu tähtitoimittaja kärähti laajasta juttujen väärentämisestä

Tunnettu saksalainen laatulehti Der Spiegel kertoi keskiviikkona, että sen tähtitoimittaja Claas Relotius on väärentänyt juttujaan. Relotius on voittanut tukun journalistipalkintoja ja hänet on muun muassa valittu vuonna 2014 CNN:n Vuoden journalistiksi. Lue lisää