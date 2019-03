Afarak Group antoi tulosvaroituksen

Erikoismetalliseoksia valmistava Afarak Group on antanut tulosvaroituksen, joka johtuu ongelmista Mogalen sulaton toiminnassa Etelä-Afrikassa. Sulatolla on Afarakin mukaan ollut seisokkeja ja teknisiä ongelmia, kun jalostuslaitteistoa on rikkoontunut. Ongelmia on aiheutunut myös heikkolaatuisesta malmista, kohonneista energiakustannuksista ja randin vahvistumisesta. Lue lisää