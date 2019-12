Kolumni: Seinäjoen seuraavan valinnasta vallitsee outo hiljaisuus

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki eläköityy syyskuussa 2020 samaan aikaan Rovaniemen kaupunginjohtajan Esko Lotvosen kanssa. Rovaniemellä uuden johtajan haku on jo niin pitkällä, että alkujaan 22 hakijan joukosta on jo löydetty neljä haastateltavaa. Rovaniemen kalenterissa on kirjattu uuden kaupunginjohtajan valintapäiväksi 9. joulukuuta. Lue lisää