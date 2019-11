Pääkirjoitus: Seinäjoen päättäjät, ottakaa tästä koppi - ilotulituksen korvaaminen valoshow'lla olisi kulttuuriteko, jota kaupunkilaiset arvostavat

Pääkirjoitus: Kiusaamisen kitkeminen koko yhteisön vastuulla

Kuka meistä on normaali? Oudon oloinen kysymys avaa kasvatustieteilijä Ina Juvan väitöskirjan, jonka aiheena on koulukiusaaminen. Väitös on herättänyt poikkeuksellista huomiota, koska se kuvaa uudella tavalla kiusaamista koko kouluyhteisön ongelmana. Lue lisää