Yön uutiskooste: Kiinassa todettu jo yli 100 koronaviruskuolemaa, metsäteollisuuden työkiistaan haetaan tänään ratkaisua

Suurperheen äiti hyppäsi tuntemattomaan ja perusti hoivakoti-yrityksen Jalasjärvelle

Moni on kysynyt jalasjärveläiseltä Meri Saariselta , miten hän jaksaa tehdä kaiken. Koskuella asuva 28-vuotias Saarinen on suurperheen äiti ja lisäksi hän on perustanut viime vuoden aikana oman yrityksen. Lue lisää