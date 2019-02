Yhteisvastuukeräyksen avausmessu Alavudella

Lapuan hiippakunnan isännöimä yhteisvastuukeräys käynnistyy ensi sunnuntaina 3. helmikuuta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avaa keräyksen televisiopuheessaan kello 12. Keräyksen esimiehenä toimii piispa Simo Peura .

Ennen presidentin puhetta kello 10 televisioidaan yhteisvastuukeräyksen avausmessu suorana Alavuden kirkosta. Messussa saarnaa piispa Peura ja liturgina toimii kappalainen Elina Mäki. Mukana ovat myös Alavuden seurakunnan projektikuoro, lasten lauluryhmä ja Virsiveljet. Kuoronjohtajana toimii Mari Järvinen ja urkurina Paula Setälä.

Myös yhteisvastuukeräyksen johtaja Tapio Pajunen saapuu Alavudelle, kuten myös kaksi kenialaista vierasta: koulutuskoordinaattori Miriam Atonia ja humanitaarinen koordinaattori John Bongei.

Miriam Atonia työskentelee KUA:n koulutuskoordinaattorina Turkanan maakunnassa Keniassa. Hän on työskennellyt perheiden kanssa, jotta he lähettäisivät koulunsa keskeyttäneet lapsensa takaisin kouluun. Hän on mukana myös tyttöjen mentoroinnissa ja opettajien koulutuksessa.

John Bongei työskentelee KUA:n humanitaarisen työn koordinaattorina Keniassa. Hän varmistaa, että Kirkon ulkomaanavun rahoitus Keniassa kanavoidaan sinne, missä varoja eniten tarvitaan.

Vuoden 2019 yhteisvastuukeräys auttaa lapsia ja nuoria kouluun Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Vuoden 2016 tulonjakotilastojen mukaan Suomen lapsista useampi kuin joka kymmenes elää pienituloisessa perheessä. Tämä tarkoittaa noin 110 000 lasta, ja määrä on kasvussa.

Jo peruskoulussa vaaditaan urheiluväline- ja tietotekniikkahankintoja, jotka voivat asettaa vähävaraisten perheiden lapset eriarvoiseen asemaan. Toisen asteen opinnot ja ammattihaaveet voivat jopa kariutua, mikäli perhe ei voi hankkia nuorelle opiskeluun tarvittavia välineitä. Yhteisvastuukeräyksen kokonaistuotosta 40 prosenttia ohjataan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelun tukemiseen Suomessa.

Maailman katastrofialueilla keräyksen tuotolla tuetaan laadukasta koulutusta lapsille ja nuorille.