Wärtsilän vähennystarve tarkentui: Irtisanomiset eivät koske Vaasan moottoritehtaan tuotantoväkeä

Wärtsilän Suomen yksiköitä koskevat irtisanomiset ovat tarkentuneet.

Vaasan Onkilahden moottoritehtaan (Delivery Centre) tuotantopuolelta ei irtisanota ketään. Niin sanottua haalariväkeä tehtaalla on vajaat 400.

Vaasan eri toimipisteissä on noin kolme tuhatta wärtsiläläistä.

Wärtsilä on ilmoittanut Suomen vähennystarpeen olevat korkeintaan 150 työpaikkaa tai henkilötyövuotta. Koska Vaasassa on lähes 80 prosenttia yrityksen Suomen työvoimasta, on selvää, että Vaasasta vähennystarve tulee todennäköisesti olemaan reilut 100 henkeä.

Wärtsilä Finlandin toimitusjohtajaVesa Riihimäki vahvistaa, että Vaasaan tuli torstaiaamuna tieto, jonka mukaan Onkilahden moottoritehtaalla työskentelevistä Wärtsilän omista tuotantotyöntekijöistä ei irtisanota ketään.

Koskeeko paljon puhuttu osaajapula vain ammattimiehiä?

– No, en luonnehtisi asiaa niin, meillä on vain tuotanto niin joustavaa, että näin on päätetty, Riihimäki kertoo.

Hänen mukaansa kustannussäästöjä toki haetaan kaikista yksiköistä.