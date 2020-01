Wärtsilä ja ABB seuraavat Korona-viruksen tilannetta tiiviisti

Korona-virus on vaikuttanut maailmanlaajuisten yhtiöiden kuten Wärtsilän ja ABB:n toimintaan.

Wärtsilä on päivittänyt Kiinan matkustusohjeensa ja työntekijöitä on kehotettu noudattamaan sekä paikallisviranomaisten että WHO:n suosituksia.

– Juuri vietettävän uuden vuoden juhlinnan ja siihen liittyvien lomien takia toiminta on Kiinassa juuri nyt hiljaista. Suurin osa Kiinan henkilöstöstämme onkin parhaillaan lomalla, jonka oli tarkoitus useimmilla päättyä ensi maanantaina, yhtiön viestintäpäällikkö Sari Luhanka kertoo.

Shanghain paikallishallinnon maanantaisen päätöksen mukaisesti paluu työpaikalle onkin vasta 10. helmikuuta, mikäli tilanne ei muutu. Osa tekee etätöitä kotonaan.

– Tältä osin kiireellisiä tai kriittisiä toimintoja voidaan jatkaa normaalisti. Henkilöstöstämme noin puolet toimii tuotannossa ja Shanghain alueella, jossa suurin osa Kiinan toiminnastamme on, Luhanka kertoo.

Kun tieto korona-viruksesta tuli viime viikolla, Wärtsilän maailmanlaajuinen kriisivalmiusryhmä reagoi siihen välittömästi. Luhangan mukaan työntekijöille annettiin ensimmäiset Koronaan liittyvät ohjeet jo viime viikon tiistaina.

– Myöhemmin ohjeistimme, että matkustusta Wuhaniin ja Hubein alueelle pitää välttää.

Luhangan mukaan sillä ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön toimintaan, jos toimipisteet pysyvät kiinni joitakin ylimääräisiä päiviä. Jos taas tilanne pahenee, sillä voi olla vaikutusta toimitusketjuun.

– Pyrimme minimoimaan vaikutukset erityisjärjestelyillä tarvittaessa. Riskinhallintatiimimme seuraa tilannetta herkeämättä ja reagoi muutoksiin nopeasti. Wärtsilän työntekijöistä kukaan ei ole sairastunut korona-virukseen.

Wärtsilällä on Kiinassa yli 1 000 työntekijää. Valtaosa henkilöstöstä on kiinalaisia, suomalaisia on reilu kymmenen.

ABB:n Suomen yksiköt saavat matkustusohjeensa yhtiön pääkonttorista Sveitsin Zürichista.

– Tällä hetkellä meillä on matkustuskielto Wuhaniin. Ohjeita päivitetään tilanteen mukaan, ja noudatamme viranomaisten ohjeita, ABB:n Suomen viestintäjohtaja Satu Perälampi kertoo.