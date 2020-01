Vuosikymmenten lobbaus tuotti toivotun tuloksen – Seinäjoki ilmestyy kolmostien kyltteihin Ylöjärveltä pohjoiseen

Seinäjoki tulee nykyistä paremmin näkyviin kolmostien viitoitukseen, kun Pirkanmaan ely-keskus lisää Seinäjoen nimen etäisyystauluihin Ylöjärveltä eteenpäin.

Seinäjoki ilmestyy Vaasan seuraksi yhdeksään tauluun Ylöjärven ja Jalasjärven välille. Eteläisin kyltti tulee Ylöjärvelle Soppeentien liittymän pohjoispuolelle, josta on Seinäjoelle matkaa 163 kilometriä. Pohjoisin uusittava kyltti on Parkanossa Hoseuksessa.

Tähän saakka Seinäjoki on alkanut näkyä etelän suunnan viitoituksissa vasta Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen puolella Jalasjärvellä.

Etäisyyskyltit uusitaan Pirkanmaan ely-keskuksen tienpidon asiantuntijan Antti Laineen mukaan tämän vuoden aikana. Hän arvioi, että kylttien vaihtamisessa menee ainakin kesään.

Myös valtatie 19 tulee näkyviin

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki iloitsi tiistaina siitä, että pitkällinen edunvalvontatyö johtaa vihdoin toivottuun lopputulokseen.

Kaupunginjohtajat ja päättäjäpolvet ovat vaihtuneet, kun Seinäjoen kaupungin edustajat ovat puhuneet asian puolesta ministereille, kansanedustajille ja Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan tienpitäjille.

–Tämä on ollut vuosien, ellei vuosikymmenten edunvalvontakohde. Tätä on joka suunnasta yritetty, että eikö tätä tieviitoitusta saa millään nykyaikaan, Rasinmäki sanoo.

Etäisyystaulujen korkeus kasvaa, kun niihin tulee yksi kohde lisää. Tauluihin merkitään lisäksi valtatien 19 numero katkoviivalla.

Suuret liikennevirrat perusteena

Pirkanmaan ely-keskus suopui asialle, kun Seinäjoen kaupunginhallitus teki lopulta keväällä 2017 virallisen esityksen opastuksen parantamisesta. Myös Etelä-Pohjanmaan ely puolsi Seinäjoen lisäämistä etäisyystauluihin.

Kaupunki perusteli esitystä Seinäjoelle ja Seinäjoelta edelleen pohjoisen suuntaan suuntautuvan liikenteen jatkuvalla kasvulla ja sillä, että pääosa raskaasta liikenteestä kääntyy Jalasjärveltä edelleen Seinäjoen suuntaan.

–Varmasti tässä on myötävaikuttanut myös se, että runkoverkkoasetuksen mukainen linjaus menee Tampereelta Jalasjärvelle ja kääntyy siitä runkoverkko kääntyy Seinäjoelle ja jatkaa Seinäjoelta Kokkolaan ja Vaasaan, Rasinmäki sanoo.

Antti Laine vahvistaa, että näiden perustelujen vuoksi Pirkanmaan elykin päätyi ratkaisuun.

–Valtatien kolme liikennevirrasta merkittävä osa kääntyy valtatielle 19 Seinäjoen suuntaan, siltä osin pystyimme viitoituksen yleissuunnitelmaa tarkastamaan, että näihin etäisyystauluihin se voidaan ottaa.

Seinäjoki maksaa kustannukset

Seinäjoen kaupunki vastaa kylttien uusimisen kustannuksista. Kokonaissumma on noin 10 000 euroa.

Yhdeksästä kyltistä kaksi on täysin uusia. Ne tulevat Hämeenkyrön uudelle ohitustielle. Yhden kyltin kustannukset katetaan ohitustiehankkeesta, mutta muut kyltit tulevat Seinäjoen kaupungin kontolle.

Vaikka nykyinen tieviitoitus on ollut Pirkanmaan ely-keskuksen viitoituksen yleissuunnitelman mukainen, Rasinmäen mukaan se on ollut Seinäjoen kannalta surkea.

Sinänsä pienellä asialla on hänen mukaansa iso merkitys.

–Varmasti ainakin tulee tietoisuuteen, että täällä on muitakin kaupunkeja. Täällähän käy myös matkailijoita, jotka harvemmin tuossa ajelevat. He ihmettelevät, että miten sinne Seinäjoelle pääsee. Heille sillä on iso merkitys.