Voiko rukous todella auttaa löytämään asunnon ja poistamaan kasvaimen? Healing room -tiimin mukaan voi - USA:sta myös Seinäjoelle rantautunut karismaattinen liike herättää kovaa kritiikkiä

VAASA

Suomeen parikymmentä vuotta sitten rantautunut amerikkalainen Healing room -organisaatio (HR) tarjoaa rukousapua sairauksiin Pohjanmaallakin.

Vaasassa, Seinäjoella, Lapualla ja Kauhavalla toimiva yhteisö kutsuu ihmisiä iltatapaamisiin, joita kutsutaan "rukousklinikoiksi". Kutsussa kysytään, haluatko tulla terveeksi? Onko sinulla sairautta, masennusta tai elämän vaikeuksia?

Moni on kutsun mukaan "parantunut rukouksen voimasta".

Yhteisön nettisivuilla on kymmeniä parannuskertomuksia, joissa kiitetään rukouksen korjanneen välilevynluiskahduksen tai auttanut saamaan toiveasunnon.

– Rukous voi parantaa mitä vain, ei tarvitse edes uskoa, sanoo myös Vaasan HR:n johtotiimi.

Vaasassa kymmenisen vuotta toiminut HR haluaa olla matalan kynnyksen paikka, jonne voi tulla hakemaan rukousapua ja tukea.

– Emme ole salaseura emmekä seurakunta. Edustamme monia seurakuntia. On hienoa toimia näin yhteiskristilliseltä pohjalta, sanoo Maija Kyntäjä.

Sinikka Puska lähti mukaan saatuaan itse aikoinaan rukouksesta apua.

– Silloin ei vielä ollut Healing roomia.

Jos rukous auttaa jo sinänsä, mihin tarvitaan kattojärjestöä?

– Omassa seurakunnassa on tuttuja ihmisiä ja rukousavun pyytäminen voi joskus leimata liikaa. Monelle voi olla kynnys näyttää julkisesti oma rukouksen tarpeensa, se, että tarvitsen apua. Täällä ei leimata, sanoo Raili Mansikkamäki.

HR:n kokoukset yhdistävät ihmisiä, jotka etsivät elämän tarkoitusta. Heille jaetaan eri seurakuntien esitteitä.

Joka seurakunnalla on oma teologinen näkemyksensä, mutta HR:n rukoushetkissä niillä ei ole merkitystä.

– Emme kysy, kuka olet ja mistä tulet.

Rukouksella parantaminen kuulostaa utopialta. Lääkkeiden teho perustuu tieteellisiin tutkimuksiin mutta rukousta ei voi tutkia.

– Rukouksen voima perustuu Pyhän Hengen läsnäoloon. Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa emme silti voi tietää. Kaikki eivät parane, mutta he voivat saada lohdutusta ja rohkaisua, tiimi sanoo.

Tiimi kertoo, että Vaasassakin rukous on parantanut ainakin selkä- ja jalkakipuja.

– Myös kuulo palautui rukouksen ansiosta, sanoo Puska.

Tähtihetkiä tiimi koki saatuaan nähdä kaksi rukousvauvaa.

– Oli fantastinen kokemus pitää sylissä vauvaa, jota olimme vain vähän aikaa sitten rukoilleet. Se oli kuin meidän yhteinen lapsi!

Jokaisessa Vaasan rukousillassa on mukana vaihteleva määrä rukouspalvelijoita. Kaikkiaan heitä on 19, mutta kaikki eivät ole yhtä aikaa läsnä. Kolme toimii esirukoilijana, kaksi on vastaanotossa ja muut taustalla rukoustyössä.

Pyhän Hengen laskeutuminen tuntuu Kyntäjän mukaan valtavana rauhana ja vapauden tunteena.

Pyhä Henki ei laskeudu vain Rauhankatu 20:een, vaan tiimiläisten mukaan rukous toimii ihan missä tahansa.

Rukousklinikka ei liioin ole sielunhoitotilanne. Kielillä ei puhuta eikä tohtoria leikitä.

– Emme tyrkytä mitään, vaan rukoilemme niiden asioiden puolesta, joita asiakas haluaa. Jos joku haluaa rukousta jonkin fyysisen vamman takia, ohjaamme asiakkaan aina myös lääkärin pakeille.

Tiimi haluaa kaihtaa "Kaanaan kieltä".

– Emme ole juhlallisia emmekä paatoksellisia, vaan puhumme tavallista kieltä tavallisin sanoin.

Healing room julkaisi verkkosivuillaan tällaisia parantumistodistuksia

"Vuonna 2013 olin käynyt kaikki mahdolliset apukeinot läpi. Sattumien kautta kuulin Healing Roomista ja kävin siellä pyytämässä rukousta. Jo ensimmäisellä kerralla koin voimaannuttavan tunteen, empatian ja läsnäolon. Kävin rukousklinikalla, mutta löysin apua myös lääketieteestä. Jumala johdatti minua. Tällä hetkellä voin hyvin."

"Kaulallani oli patti; lipooma, rasvakasvain. Rukousklinikan rukoilijat rukoilivat puolestani ja se oli hävinnyt seuraavana päivänä."

"Asun hometalossa ja minulla on astma. HR-koulutuksessa yhteisen rukouksen aikana rykäisin pari kertaa. Sen jälkeen tuli ajatus mieleeni, että rykäise vielä kerran, että homeet lähtevät pois. Sen jälkeen on ollut helppo hengittää."

"Selässä välilevyt ovat painuneet kasaan ja nikamat koskettavat toisiaan. En ole käynyt sen tarkemmissa lääkärin tutkimuksissa mutta olen HR:n rukouksen jälkeen pystynyt kantamaan kauppakasseja ja leikkaamaan ruohoa. Kasvimaankin käänsin ja istutin perunat."

"Paljon asioita on tapahtunut rukouksen avulla, sain uuden työpaikan, huono työpaikka vaihtui paremmaksi. Korvan soiminen on parantunut."

"Maksa-arvoni laskivat viikossa 800:sta puoleen".

Netissä kummastellaan: Onko sairaus todella seurausta syntisestä käytöksestä?

Healing rooms -klinikat (HR) herättävät verkkokeskustelussa voimakkaita tunnepitoisia reaktioita puolesta ja vastaan.

Yhteisöä on kritisoitu ainakin ankarasta näkemyksestään siitä, että sairaudet ovat synnin seurausta. Liike kiistää tämän nettisivuillaan, mutta pyörtää kiellon heti seuraavassa lauseessa:

– Opetamme, että kaikki sairaus on seurausta syntiinlankeemuksesta. Mutta todettakoon, että syntikäytös voi olla yksi syy sairastumiselle.

Vaasan HR:n johtotiimi hämmentyy lainauksesta.

– Kuulostaa oudolta. Me emme koskaan syyllistä ketään, kieltää Maija Kyntäjä.

Sinikka Puska näkee katkeruuden ja vihanpidon toista ihmistä kohtaan vahingolliseksi omalle terveydelle.

– Asenne, että en ikinä anna anteeksi, voi olla tapa vahingoittaa itseään.

Miksi kilinikoiden vetäjät tarvitsevat 50 euron koulutusta? Eikö rukous muuten tehoa?

Raili Mansikkamäen mukaan koulutusta tarvitaan yhteisten pelisääntöjen takia.

– Koulutuksessa opiskellaan parantumisen perusteita ja saadaan ohjeita ihmisten kohtaamiseen.

HR:n toimintaa koskee vaitiolovelvollisuus. Rukouspyyntölappuja säilytetään lukitussa tilassa ja ne poltetaan puolivuosittain.

Palvelutiimilläisiltä kerätään kuukausittain vapaaehtoinen 50 euron kolehti. Sillä katetaan muun muassa toiminnan vuokrakulut. Asiakkailta maksua ei peritä.

Healing room -klinikka kokoontuu Vaasassa More than Coffee -kirjakahvilassa Rauhankatu 20:ssä parittomien viikkojen keskiviikkona kello 18.30 – 20.

Fakta: Healing rooms

uuskarismaattinen yhteiskristillinen yhdistys, joka toimii perinteisten kirkkokuntien ulkopuolella

eri seurakuntataustoista tulevat kristityt rukoilevat yhdessä parantumisen puolesta

toiminut Vaasassa vuodesta 2011, Seinäjoella vuodesta 2008

perustajat Susanne ja Markku Laitinen toimivat Espoon helluntaiseurakunnassa

taustalla USA:ssa vuonna 1915 alkanut toiminta, joka elvytettiin 1990-luvulla aktiiviseksi

Suomessa 30 yhteisöä, tavoitteena synnyttää rukouspalvelu jokaiseen kansakuntaan ja jokaiseen kaupunkiin