Voiko joulujuhlan pitää kirkossa? tivasi yleisö kansalaistapahtumassa

VAASA

Vaasa – mitä kuuluu? -kansalaistapahtuma keräsi joitakin kymmeniä kaupunkilaisia lauantaina Vaasan ruotsinkielisen normaalikoulun eli Vasa övningsskolan tiloihin.

Nuorten ja eri järjestöjen edustajien paneelikeskustelun jälkeen kaupunkilaiset saivat kysellä valtaapitäviltä mieltään askarruttavista asioista. Kysymysten aiheet vaihtelivat Palosaaren kirjastosta ruokahävikin vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, vaikka tapahtuman teemana olikin Nuoret, järjestöt ja osallisuus.

Vaasalainen Terttu Jokinen halusi tarttua ajankohtaiseen aiheeseen, koululaisten joulujuhlaan.

– Mitä olette arvoisat päättäjät mieltä siitä, että yritetään estää koululaisten joulujuhlan viettäminen kirkossa? hän aloitti.

– Meillä on useita kouluja, joissa oppilaat eivät mahdu koulunsa juhlasaliin, jolloin jouduttaisiin pitämään jopa kolmet joulujuhlat peräkanaa. Mikä paha paikka kirkko voi olla? Olen ollut järjestämässä monia joulujuhlia, ja minusta ne ovat erittäin onnistuneita tilaisuuksia. Joulukirkko kuuluu kulttuuriimme, Jokinen totesi.

Hän sai kysymykseensä vastauksen suomenkielisen perusopetuksen aluerehtorilta Jyrki Jokiselta sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajalta Maria Tolppaselta (sd.). Aluerehtorin mukaan oli tärkeä huomioida koululaisten joulujuhlan ja joulukirkon ero:

– Oppilaathan voivat yhä mennä joulukirkkoon. Vaasassa on kuitenkin aika paljon oppilaita, joiden uskonto kieltää kirkkoon menemisen. Koska oppilailla täytyy olla syyslukukauden päättyessä joulujuhla, on koulujen mietittävä, missä juhlat pidetään. Silloin on helpointa järjestää juhlat neutraalissa paikassa, jotta kaikki voivat osallistua niihin, hän selvitti.

Aluerehtori halusi lisäksi muistuttaa, että opetushallituksen mukaan Enkeli taivaan -virsi sekä joulukuvaelma seimineen ja Jeesus-lapsineen oli joulujuhlassa edelleen sallittua esittää.

– Opetushallitus miettii uutta ohjeistusta tähän tilanteeseen ja varmasti sen pian saamme. Sen mukaan sitten toimimme, hän vielä totesi.

Tolppasen mukaan joulukuvaelma ja Enkeli taivaan -virsi kuuluvat suomalaiseen perinteeseen.

– Yksikään uskonto ei taida kieltää kirkkoon, moskeijaan tai mihinkään muuhunkaan pyhään paikkaan menemistä, mutta ihmisten henkilökohtainen vakaumus voi olla sitä vastaan. Itse en pidä joulukuvaelmaa tai Enkeli taivaan -virttä kovin uskonnollisena, vaan ennemminkin sellaisena perinteenä, joka voidaan säilyttää vallan mainiosti, hän mietti.

Jokaisen kysymyksen päätteeksi kaupunkilaiset saivat nostaa esiin vihreän tai punaisen kortin merkiksi siitä, miellyttikö vastaus. Punaisia kortteja nähtiin ani harvoin.

Jyrki Jokisen ja Maria Tolppasen lisäksi kaupunkilaisten kysymyksiin vastasivat kaupunginjohtaja Tomas Häyry, kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Mauri Ollila (ps.) ja I varapuheenjohtaja Marko Heinonen (kok.), teknisen toimen johtaja Markku Järvelä ja sosiaali- ja terveystoimen johtaja Jukka Kentala.

– Olisin odottanut, että kaikki olisivat vastanneet kysymykseeni. Saamani vastaukset olivat kuitenkin monipuolisia, perusteltuja ja selkeästi esitettyjä, Terttu Jokinen totesi kyselytunnin päätteeksi.

– Olen toiminut yläkoulun opettajana 35 vuoden ajan enkä voi käsittää, että tästä joulukirkko-asiasta yleensä edes puhutaan. En ymmärrä sitä, että yritetään estää enemmistöä elämästä sen kulttuurin mukaan, johon meidät on kasvatettu, hän ihmetteli.

14 kysymyksestä vain yksi tuli Terttu Jokisen esittämän kysymyksen lisäksi suoraan yleisöstä. Muut kysymykset olivat kaupunkilaisten etukäteen tilaisuuteen lähettämiä.

Vaasa – mitä kuuluu? -tapahtuma järjestettiin nyt toista kertaa.

– Tapahtumasta tehdään perinne, joka järjestetään jatkossa joka vuosi vaihtuvalla teemalla, Vaasan kaupungin aluepalvelupäällikkö Suvi Aho kertoi.