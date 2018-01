Vimpelin uudelta kunnanjohtajalta sujuisi talontekokin – Timo Kärkkäinen osaa heti sanoa senkin, millainen olisi mieluisin tontin sijainti

Vimpelin uudeksi kunnanjohtajaksi valittu raahelainen Timo Kärkkäinen saapuu luottavaisena uuteen tehtäväänsä.

– Kurssi on oikea ja se aiotaan pitää, ja kun talous ja toiminnalliset asiat laitetaan kuntoon, kyllä Vimpeli pärjää.

Hänestä pienilläkin kunnilla on oltava olemisen ja elämisen mahdollisuus.

– Näen erilaisia painopistealueita, missä voin olla auttamassa, sillä sote-ja maakuntahallinto kuitenkin vaikuttaa moniin kuntiin. Pienet kunnat tarvitsevat vahvaa edunvalvontaa ja asioidenhoitoa, jotta suunnitellut uudistukset eivät kuntien näkökulmasta menisi aivan pieleen.

Kärkkäinen on tätä nykyä toimitusjohtajan ja rehtorin tehtävissä Raahen osaamiskeskuksen ja Raahen aikuiskoulutuskeskuksen palveluksessa, ja näissä toimissa hän on työskennellyt vuodesta 2013.

– Ammatillinen aikuiskoulutus on osa elinkeinoelämän kehittämistehtäviä, hän muistuttaa.

– Tiistaina aamulla jo selvitin, milloin valintani Vimpelin kunnanjohtajan virkaan on lainvoimainen: maaliskuun puolelle se menee ennen kuin pääsen aloittamaan Vimpelissä. Aion olla kuitenkin mukana kokouksissa ja seminaareissa, jotta pääsen nopeasti mukaan tulevan työni asioihin.

Syntyisin Kärkkäinen on Kuopiosta. – Itäsuomalaisia ollaan, ja varmaan sen puheestakin kuulee.

Ennen Raahen-pestiään hän työskenteli Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän aikuisopistossa liiketalous-ja yrittäjyspalveluiden vastuukouluttajana, ja hänellä on kokemusta myös yksityisten yritysten palveluksessa työskentelystä.

Koulutukseltaan Kärkkäinen on kauppatieteiden maisteri, ja tohtoriopinnot - innovatiivisesta johtamisesta ja tuottavuudesta - ovat ajankohtainen asia.

Kunnallisissa luottamustehtävissä hän ei ole toiminut, mutta itseään hän pitää kunta-alan sparraajana.

– Olen kouluttanut ja konsultoinut kunta-alan päättäjiä. Myös hanketyön kautta olen ollut paljon mukana eri kuntien kehittämistoiminnassa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Iältään Kärkkäinen on 54-vuotias. – Parhaassa iässä, hän itse arvioi.

Hän on perheellinen mies.

– Vaimoni on koulutukseltaan psykologian maisteri ja hän on työelämässä. Vielä emme ole kartoittaneet hänen työllistymismahdollisuuksiaan Järviseudulla tai Etelä-Pohjanmaalla, mutta uskoisinpa että asia järjestyy, sillä psykologien työtilanne on aika hyvä.

Perheessä on neljä lasta.

– Nuorimmat ovat kaksivuotiaita ja vanhin on kymmenvuotias.

REIJO HEIKKILÄ