”Vihreyttä ei pidä viedä kärkenä alueella, jossa se ei ole valttikortti” – Sodankyläläinen vihreä kersantti tietää, miten tehdään tuloksekas vaalikampanja

LAPUA

Oli ihan siinä ja siinä, ettei vihreiden varapuheenjohtaja Riikka Karppinen tehnyt huhtikuun eduskuntavaaleissa historiaa. Kymmenkunta ääntä lisää, ja hän olisi Lapin ensimmäinen vihreä kansanedustaja.

– Edelleen kamppailen sen asian kanssa, ja tuskin selviän siitä ikinä. Olihan se niin valtava juttu, Lapualla lauantaina vieraillut Karppinen myöntää.

Olihan se. Ääniä tuli 7 818, mikä oli puolueen kolmanneksi kovin äänisaalis koko valtakunnassa. Lapissa puolue löi itsensä läpi.

– Vihreät oli pohjoisessa ensimmäistä kertaa uskottava puolue. Jatkossa meidät on otettava vakavasti, ja se tuo muutoksen keskusteluilmapiiriin, Karppinen arvelee.

Henkilökohtaista tappiota vielä suurempaa sulattelua vaati tieto siitä, että valitut ajavat asioita eri näkökulmista kuin Karppinen itse.

– Se oli kova paikka, ettei vihreitä arvoja ollut edustettuna, vaikka 10 000 ihmistä oli niitä kannattanut, hän toteaa.

Lapualle Karppinen tuli murtamaan myyttejä vihreistä. Metsästystä ja kalastusta harrastavana reservin kersanttina hän on sanomalleen mainio esimerkki.

– Vihreys voi näyttää tältäkin, hän huomauttaa.

Karppinen nousi puolueen varapuheenjohtajaksi kesäkuussa Porissa. Hän haluaa tuoda puolueen johtoon alueellisen näkökulman ja sanoo korostavansa paikallisuutta.

– Vihreys on erilaista eri puolilla maata. Suhtautuminen autoiluun on siitä hyvä esimerkki. Ellei julkista liikennettä ole, on pakko käyttää autoa, mutta sen voi tehdä ympäristölle ystävällisemmin, eikä siitä tarvitse ketään syyllistää, Karppinen korostaa.

Autoilun kieltäminen oli myytti, johon Karppinen törmäsi jatkuvasti myös pohjoisen vaalikentillä.

– Usein syynä on se, ettei ihmisillä ole tietoa asioita. Tällaista huutelua ei pidä päästää ohi vaan siitä pitää ottaa koppi, hän kannustaa.

Vaalikentillä Karppinen huomasi suurimpien ennakkoluulojen löytyvän oman pään sisältä.

– Sitä valmistautui aina negatiivisiin asioihin, vaikka loppupeleissä valtaosa ihmisistä tarkoittaa ihan hyvää, hän sanoo.

Karppiselle kynnys lähteä poliittiseen toimintaan ei ole ollut korkea. Hänen isänsä on pitkäaikainen Vasemmistoliiton valtuutettu, ja kotona on puhuttu aina politiikkaa.

– Kun aloin 15-vuotiaana seurata ympäristöasioita, tajusin, että vain päätöksillä voi vaikuttaa. Ei riitä, että on asioista eri mieltä, eikä maailma muutu, ellei asoista halua puhua, Karppinen toteaa.

Pienessä kunnassa kynnys lähteä poliittiseen toimintaan on korkea. Karppinen kertoo vanhempiensa kantaneen huolta siitä, saako hän vihreänä mistään töitä.

– Kentän ulkopuolelta on hyvä tulla mukaan, sillä vanhoilla puolueilla on taakkansa aiemmista päätöksistä, hän huomauttaa.

Etelä-Pohjanmaan Vihreät toi syyskokouksensa Lapualle, sillä Lapua on yksi niistä kaupungeista, johon puolue haluaa saada jalansijaa.

– Vihreyttä ei pidä viedä kärkenä sellaisella alueella, jossa se ei ole valttikortti. Tärkeää on korostaa paikallisuutta ja olla mieltä asioista, vihreys on vain viitekehys, Karppinen ohjeistaa pohjalaisia kuntavaalikampanjoihin.

EP:n Vihreiden syyskokousvalinnat

Etelä-Pohjanmaan Vihreät piti syyskokouksensa lauantaina Lapualla.

Yhdistyksen puheenjohtajana toiselle kaudelle jatkaa nurmolainen pastori Henna Salo.

Yhdistyksen hallituksessa jatkavat vanhoina jäseninä Jenni Kuisti Lehtimäeltä ja Anna Granlund Seinäjoelta.

Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Katariina Siekkinen Kurikasta, Jussi Teppo Seinäjoelta, Liinamaria Roos Seinäjoelta.

Yhdistyksen hallituksen varajäseniksi valittiin Tuomas Ojajärvi Seinäjoelta sekä Heli Hämäläinen Alajärveltä.