Vastaesitys kuivahti Lapualla, tuloveroprosentti säilyy 21,50 prosenttina

LAPUA

Kaupunginvaltuusto vahvisti Lapuan tuloveroprosentiksi 21,50 prosenttia vuodelle 2020. Lapuan tuloveroprosentti on ollut samassa lukemassa vuodesta 2018 lähtien.

Valtuutettu Rauno Latvala (kesk.) esitti tuloveroprosentin nostoa 0,5 prosentilla eli 22,00 prosenttiin. Hän viittasi perustelussaan muun muassa vuoden 2020 talousarvioon, jonka tulos on jäämässä lähes pari miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Latvalan esitys raukesi kannattamattoma, ja tuloveroprosentiksi vahvistui edelleen 21,50 prosenttia.

Valtuusto vahvisti myös kiinteistöveroprosentit hallituksen esityksen mukaisesti vuodelle 2020. Yleinen 1,05%, vakituiset asuinrakennukset 0,45%, rakentamattomat rakennuspaikat 6,00% (+2%), muut asuinrakennukset 1,05%, yleishyödylliset yhteisöt 0,00% ja voimalaitokset 3,10%.

Valtuusto hyväksyi myös lisämäärärahat perusturvalautakunnalle esityksen mukaisesti kuluvalle vuodelle: omaan toimintaan menojen osalta 1 960 000 euroa ja erikoissairaanhoitoon 200 000 euroa. Perusturvan ja erikoissairaanhoidon lisämäärärahan tarve on puhuttanut myös Lapualla, kuten monessa muussakin kunnassa.

Lapualla on ryhdytty valtuutetun, perusturvalautakunnan puheenjohtajan Eeva-Maria Latva-Raskun (kesk.) mukaan myös toimenpiteisiin, joista on odotettavissa kulujen vähentymistä. Tieto oman toiminnan osalta kulujen merkittävästä ylittymisestä yllätti lautakunnassa syyskuussa.

– Ylitystä on puitu monella eri tasolla ja me olemme lautakuntana siitä keskusteltu, ja ollaan kuultu myös viranhaltijoita. Fakta tietysti on se, että ylitykselle on rahat löydyttävä.

Latva-Raskun mukaan ylitys on johtanut muun muassa sen pohtimiseen, voitaisiinko joitain asioita tehdä esimerkiksi toisella tavalla kulujen vähentämiseksi. Tavoite on ainakin saada kustannusten nousuun leikkausta.

Tutkiskelun kohteena ovat esimerkiksi mahdolliset rakenteelliset muutokset, kuten yhteiset poikkihallinnolliset teemat.

– Teemme osaamiskartoitusta. Pohditaan myös sitä, että voidaanko henkilöstöä mahdollisesti liikuttaa paikasta toiseen. Yksi tärkeä asia, jota voidaan kehittää, joka on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää työtä, on perhekeskustyö ja sen kehittäminen, Latva-Rasku kertoo suunnitelmista.

– Lisäksi sinne kirjattiin myös yhteistyö muiden kuntien kanssa. Sovittiin myös, että viranhaltijat tekevät aikataulutuksen tälle työlle ja myös painopisteitä määritellään esimerkiksi ensi vuodelle. Kaikkea ei voida kerralla uudistaa.

Latva-Raskun mukaan nyt näyttää jo siltä, että vanhushuoltoa ja perusterveydenhuoltoa kehittämällä, tekemällä asioita toisella tavalla, ollaan löytämässä noin 300 000 euron säästöt vain muutamien viikkojen pohdinnalla.

Valtuutettu Ilpo Ulvinen (kesk.) arveli, josko perusturvamenojen ylitykset johtuvat osaksi siitä, että perusturvan menoja alibudjetoidaan heti lähtökohtaisesti.

Valtuutettu, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Panu Lahdensuo (kok.) kannusti omalta osaltaan perusturvalautakuntaa jatkamaan uusien ja modernien toimintapojen kehittämistä säästöjen aikaan saamiseksi.