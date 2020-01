”Vanhoja rakenteita on helppo puolustaa, kun palveluiden piirissä olevat luonnollisesti vastustavat muutoksia”

Väestömuutosten vaikutukset kuntien selviytymiseen – voiko kaikilla kunnilla olla kasvun strategia? Eero Laesterä HT – Tuomas Hanhela KTM – Juha Koskinen KTM – Aki Viitasaari HTM. Linkki raporttiin Kuntaliiton verkkosivuilla.

Poimintoja loppuraportista:

"Talouden ahdinkotilanteessa kunnat osoittavat usein valtiota – valtio on määrännyt niille lisää tehtäviä ja vähentänyt rahoitusta, toisaalta ikääntyminen ja sote-kokonaisuus on tuonut kunnille lisäkustannuksia.

Rehellisyyden nimissä on sanottava, että tämä on vain osa totuudesta. Myös asukasluvultaan taantuvissa kunnissa on ollut lukuisia mahdollisuuksia sopeuttaa toimintoja vastaamaan alenevaa tulorahoitusta, mutta sopeutuksen päätöksenteon hetkellä päätetäänkin vielä hetken katsoa, josko juuri minun kuntaani tulisi muista kunnista poikkeava elinvoimaisuuden lisäys – samalla palvelurakenteella, mihin ei ole enää varaa ja mikä ei ole johtanut kymmeniin vuosiin enää positiiviseen kehitykseen.

Lisäksi poliittisesti on vaikea tehdä toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia päätöksiä, poliittinen tarkoituksenmukaisuus voittaa.

Epätarkoituksenmukaisia rakenteita on helppo puolustaa, kun palveluiden piirissä olevat luonnollisesti vastustavat asioita – somen avulla hyvinkin äänekkäästi – ja rakenteiden säilömistä puolustavat lobbarit voivat puolustaa asiaansa ilman, että niiden on otettava huomioon talouden realiteettia."

"Kaikkien uusien kuntaryhmien alakouluikäisten määrät ovat laskussa. Koulutilojen rakentaminen ja ylläpito on vaatinut kunnilta merkittävää resursointia. Edelleen monissa kunnissa ylimitoitetaan koulutilojen rakentamista ja peruskorjausta, koska muutoksiin ei ole havahduttu, eikä tietojen oikeellisuuden myöntäminen ole helppoa."

"Maamme julkisen talouden kannalta on erittäin tärkeää, että jokainen kunta, joka pystyy sopeuttamaan palvelurakennettaan, tekee sen. Työvoiman saatavuus heikkenee edelleen, jos sopeutuvuutta ei hyödynnetä.

Kuntien sopeuttamismahdollisuuden käyttämättä jättäminen vaarantaa avoimen sektorin työvoiman saatavuutta, koska työikäisten määrä vähenee useimmissa maakunnissa."