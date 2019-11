VAASA

Kahta vaasalaista yritystä Meticon Oy:tä (konkurssissa) ja UPC Konsultointi Oy:tä sekä seitsemää niissä toimivaa yksityishenkilöä syytetään parhaillaan ympäristön turmelemisesta Pohjanmaan käräjäoikeudessa. Syyttäjän mukaan he ovat kuljetuttaneet valtavan määrän purkujätettä Mustasaaren Tuovilassa sijaitsevalle teollisuustontille.

Lisäksi syytettynä on Tuovilan kiinteistön omistaja, joka on sallinut tuoda kiinteisölleen purkujätettä yhteensä lähes 400 kuutiota, vaikka hänellä ei ollut oikeutta ottaa sitä vastaan eikä käyttää täytemaana. Syyttäjän mukaan hän on laistanut jätteenkäsittelystä. Tontin omistaja on sanonut kuitenkin antaneensa luvan tuoda sinne vain hiekkaa, moreenia ja tiiltä. Yhtäkkiä sinne oli kuitenkin ilmestynyt valtava määrä purkujätettä.

Syyttäjä vaatii kaikille ehdollista vankeutta ja huomattavia rahallisia korvauksia.

Oikeuden istunto alkoi tiistaina, ja on kolmipäiväinen. Tiistaina siellä olivat läsnä kaikki muut syytetyt paitsi toinen Meticonin yrittäjistä ja UPC Konsultoinnin silloinen työnjohtaja. Keskiviikkona syytettyjen kuuleminen jatkuu.

Käsiteltävät asiat tapahtuivat viitisen vuotta sitten.

UPC Konsultoinnin osalta tapahtumaketju on sellainen, että yrityksellä oli viitisen vuotta sitten osoitteessa Gerbyntie 18 purkutyömaa, jonka jäte olisi pitänyt toimittaa lainmukaiseen jätteenkäsittelyyn. Sitä oli kuitenkin kuljetettu Tuovilassa sijainneelle kiinteistölle, jolloin jäte on pilannut ja aiheuttanut ympäristössä haitallisia muutoksia. Kiinteistön omistajalla ei ole ollut edes oikeutta ottaa sitä vastaan eikä ympäristölupaa.

Laskelmien mukaan UPC Konsultointi on vienyt ainakin 85 kuutiota purkujätettä Tuovilaan, ja sitä on käsitelty ilman valvontaa. Se on koostunut tiilestä, hiekasta, maasta, kivistä, betonista, muovista eristysmateriaalista, puusta ja johdoista.

Konkurssiin ajautuneen Meticon Oy:n omistajapariskuntaa ja heidän työnjohtajaansa syytetään niin ikään ympäristön turmelemisesta. Meticonilla oli urakkana muun muassa Maalahti-Korsnäsin terveyskeskuksen purkutyö, ja suuri määrä sieltä tullutta purkujätettä on ajettu Tuovilaan. Laskelmien mukaan he ovat kuljettaneet sinne ainakin 300 kuutiota

Jäte on sisältänyt tiiltä, betonia, betoniharkkoja raudoitusrautoineen, jätemaata, eristeitä, styroksia, puuta, vuorivillaa, muoviamttoa ja putkenpaloja.

Syyttäjän ajatuksena on, että jätettä Tuovilaan kuljettaneet yritykset ovat saaneet huomattavaa taloudellista hyötyä siitä, ettei niiden ole tarvinnut maksaa siitä jätteenkäsittelymaksuja. Mustasaaren kunta on asianomistajana tapauksessa, sillä Tuovilan kiinteistön putsaaminen uhkaa jäädä sen kontolle.

Oikeudessa kuultiin muun muassa Meticonin toista omistajaa, joka toimi tapahtumien aikana yrityksen toimitusjohtajana. Hän kuvasi olleensa täysin tietämätön lähes kaikesta tapahtuneesta, koska kaikki sopimukset tehtiin ja keskustelut käytiin ruotsiksi. Hän ei omien sanojen mukaan osaa sanaakaan ruotsia. Tapahtumien aikaan yrityksessä oli töissä ruotsinkielinen työnjohtaja, johon hän luotti täysin kuten myös puolisoonsa.

Meticonin toinen osapuoli on ulkomailla, ja häneen yritettiin saada oikeudenistunnossa yhteyttä videon ja puhelimen välityksellä onnistumatta kuitenkaan.

Syyttäjä vaatii, että syytetyt tuomitaan ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Lisäksi se vaatii, että UPC Konsultointi maksaa yhteisösakkoa ja korvaa valtiolle yhteensä noin 100 000 euroa. Syyttäjä haluaa Meticonin maksavan valtiolle 123 000 euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä ja 50 000 euroa yhteisösakkoa. Lisäksi syyttäjä asettaisi pariskunnan liiketoimintakieltoon.