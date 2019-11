Vaasassa on heikosti akkukemiaan syventyvää koulutusta – Rannikko-Pohjanmaan kaupungit voivat kehittää yhteistyöllä teollisuuteen vaadittavaa osaamista

Vaasasta löytyy osaamista lähes kaikkiin akkuteollisuuden tarpeisiin – paitsi akkukemiaan.

Tällä hetkellä Vaasan korkeakouluissa opetetaan perustason kemiaa, mutta akkujen valmistamiseen tarvittavaan mineraalijalostukseen se ei riitä.

Koulutuskokonaisuuksissa on otettu jo osin huomioon tulevaisuuden kasvava tarve alan osaamiselle.

Esimerkiksi viime vuonna Vaasan korkeakoulujen yhteistyöllä pilotoima 35 opintopisteen koulutuskokonaisuus piti sisällään akkukemiaan keskittyviä kursseja, joilla opiskelijat oppivat suunnittelemaan akkuteknologiaa ja -sovelluksia.

Osa hankkeen kursseista elää tällä hetkellä Vaasan yliopiston koordinointivastuulla olevassa FITech Energy Storagessa. Se on opetusalusta, joka perustettiin vastaamaan teknillisen alan osaajatarpeeseen.

Alustan idea on kerätä energiavarastointiin tarvittava osaaminen eri korkeakouluilta ja tarjota kursseja jo tutkinnon suorittaneille alan ammattilaisille. Sähköisesti tarjottava opetuskokonaisuus on kenen tahansa insinöörin perustutkinnon suorittaneen käytettävissä. Koulutus on osa jatkuvan oppimisen kehittämistä.

Akkuteollisuuteen keskittyvässä ensi kevään kurssikokonaisuudessa on muutama kurssi, jotka syväluotaavat akkujen kemiaan. Kursseja vetävän Oulun yliopiston professori Ulla Lassin mukaan niillä keskitytään muun muassa erityylisiin markkinoilla oleviin akkuihin, niissä oleviin raaka-aineisiin ja akkukennojen rakentamiseen.

– Tutkimme kursseilla myös, mitkä voisivat olla lithium-akkujen korvaaja tulevaisuudessa.

Pohjanmaa tarvitsee akkuklusterin

Akkukemiassa Vaasaa vahvempi kaupunki on Kokkola. Siellä on jo entuudestaan kemia-alan keskittymä ja yliopiston sekä ammattikorkeakoulun laajat opetusohjelmat alalle.

Korkeakoulu Centrian kemian insinöörikoulutus keskittyy erityisesti akkuteollisuuteen ja sen kaivosalan syventävissä opinnoissa opiskellaan muun muassa kaivosalaa ja mineraalien rikastustekniikkaa. Koulun tiloissa on myös akkujen tutkimuslaboratorio, jossa kehitetään uudenlaisia akkuteknologioita.

Vahvaa akkukemian osaamista löytyy jo läheltä. Siksi Vaasan ammattikorkeakoulun tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen ei välttämättä näe tarpeelliseksi aloittaa kemianalan laajaa koulutusta Vaasassa.

– Akkukemian tuotannon voisi tehdä muualla. Visioni on, että Rannikko-Pohjanmaan alueet, Vaasa, Kokkola ja Oulu tekisivät yhteistyötä akkualalla. Alueella oltaisi sitten yhdessä valmiita, kun alkaa tapahtua. Pohjanmaa tarvitsee akkuklusterin, hän tiivistää.

Kaupungeissa on teollisuuden aloilla erilaiset painotukset. Vaasassa osaaminen on sähkötekniikkassa, tietotekniikkassa ja robottiautomaatiossa, Oulussa elektroniikkaosaamisessa ja kemiassa sekä Kokkolassa kemiassa. Tuomisen mukaan Kokkola ja Oulu voisivat nousta Vaasan rinnalle tukemaan akkuteollisuuden kehitystä alueella.

– Tarvitsemme kumppaneita. Korkeakoulujen välinen yhteistyö on kyntämätön alue, jota voisimme vielä kehittää. Jos tehdas tulee Vaasaan, totta kai olemme korkeakouluna vahvasti alan koulutuksessa mukana. Lisää draivia opintojen tarjoamiseen tietysti tuo se, kun tehtaasta saadaan lopullinen päätös.