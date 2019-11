Vaasan uuden Steinerkoulun tilat vihittiin käyttöön – entisessä tekstiilitehtaassa on nyt kymmenen luokkahuonetta

VAASA

Vaasan Steinerkoulu siirtyi keväällä yli 1 500 neliön remontoituihin tiloihin Kalastajankadulle Vöyrinkaupungilla.

– Näistä tuli hyvät tilat. Otimme osaa suunnitteluun, rehtori Juhani Mäkinen paljastaa.

Rehtori on tyytyväinen myös koulun sijaintiin. Alueella on oikea yläasteiden kampus, Kuula-opisto on lähellä ja Onkilahden yhtenäiskoulusta Steinerkoulu vuokraa luokkatilaa. Myös Tiklaspuistolla on käyttöä.

Tilojen suunnittelusta ovat vastanneet kiinteistön omistava Palosaaren yrityskeskus ja arkkitehtitoimisto Lång-Kivilinna & Larikka.

Steinerkoulun henkeen liittyen myös vanhemmat ja oppilaat osallistuivat suunnitteluun sekä varsinkin muuttourakkaan.

Toimitus tutustui kouluun perjantaina. Lauantaina vihittiin koulutilat ja samalla juhlistettiin koulun 30-vuotistaivalta.

Kolmikerroksinen kiinteistö on entinen tekstiilitehdas, joten isojen ikkunoiden ja valkoiseksi maalattujen käytäväseinien takia tiloissa on erittäin valoisaa.

Tilaan on rakennettu kymmenen luokkahuonetta.

Sadan oppilaan koululla toimivat ilmaiset kitara- ja viulukerhot. Yhdessä luokassa viulunopettaja Ninja Jakobsson oli aloittelemassa opetusta seitsemän vuotta viulua soittaneen Penne Lautamon kanssa.

– Ei minulla oikeastaan ole suosikkikappaleita, mutta nyt on kiva harjoitella joululauluja, Lautamo kertoo.

Steinerpedagogiikka on oma opetuksen maailmansa. Koulut toki noudattavat valtion opetussuunnitelman raameja, mutta oppimisen tavat ovat toiset.

– Varsin mielenkiintoista on, että valtion uusissa opetussuunnitelmissa on lähestytty meidän tapaamme. Esille on noussut havaintojen avulla oppiminen ja ilmiökeskeinen opetus, Mäkinen kertoo.

Kyse on siitä, että oppilas havainnoi ja päättelee itse mitä tapahtuu. Steinerkoulussa ei ole oppikirjoja, vaan oppilaat työstävät vihkoihinsa oppimansa.

Koulussa opetetaan aamupäivisin noin neljän viikon ajan tiettyä ainetta aamupäivätunnit, jotta oppiminen on keskittynyttä ja kokonaisvaltaista.

Iltapäivätunneilla aineet sitten vaihtelevat päivittäin.

Opetuksen iso periaate on, että jokaista ikäluokkaa opetetaan sille sopivalla tavalla. Esimerkiksi kun piirretään, niin ekaluokkalaisten paperi on paljon isompi kuin seiskaluokkalaisten.

Steinerkoulussa on kaksi oppiainetta, joita ei ole peruskoulussa, muotopiirustus ja eurytmia. Muotopiirustuksessa lähdetään ornamentiikasta, mikä pitää sisällään maailman kulttuuria, ja edetään geometriaan.

Aineessa oman käden tekemisen kautta kehittyvät niin tasapaino kuin havainnointikyky.

Steinerkouluja on 70 maassa noin 1 100. Vaasan koulussa on yhdeksän opettajaa, talouspäällikkö, toimistosihteeri, keittäjä ja emäntä.

Juhlaan oli kutsuttu koulun vaiheisiin vaikuttaneita henkilöitä sekä oppilaiden vanhemmat. Suurkuoron 50 oppilasta esiintyvät laulaen ja soittaen ja jousiorkesteri musisoi myös. Juhlapuheen piti johtokunnan entinen puheenjohtaja ja koulun perustajiin kuulunut Petri Heinonen.

Vaasan pääkirjastossa on pienimuotoinen koulun oppilastyö-, vitriininäyttely, vielä noin kolmen viikon ajan.