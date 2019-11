Vaasan tuloveroprosentti nousee varmuudella maanantain budjettivaltuustossa - yhdessä isossa ryhmässä on kannatusta myös kaavailtua isommalle nostolle

Tuloveroprosentin korotus saa sinetin Vaasan kaupunginvaltuustossa ensi maanantain budjettikokouksessa.

Isoista ryhmistä RKP ja perussuomalaiset kannattavat yksimielisesti kaupunginjohtaja Tomas Häyryn ja kaupunginhallituksen esitystä, joka nostaa veroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä. Prosentti on ensi vuonna 21.

Lisäksi korotus saa tuekseen osan kokoomusryhmästä ja SDP:n ryhmästä. Demareista osa on jopa isomman noston kannalla.

Vaasan budjettikokoukset ovat kestäneet perinteisesti aamusta iltaan. Ryhmäpuheenjohtajat ennustavat maratonistuntoa myös maanantaille. Keskustelua syntyy varmasti muun muassa peruskoulujen tuntikehyksestä sekä sosiaali- ja terveyspuolen kasvavista menoista.

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Matias Mäkynen kertoo, että 13-jäsenisestä ryhmästä enemmistö on puolen prosenttiyksikön kannalla.

– Osa ryhmästä haluaisi varmistaa suuremmalla nostolla, että lomautuksilta ja lisäleikkauksilta varmasti vältytään, koska ne saattavat tulla jatkossa vielä kalliimmiksi.

Mäkynen ei halua ottaa kantaa kovemman linjauksen suuruuteen.

– Esitykset voivat olla 0,75 tai yksi, mutta ainakin toistaiseksi enemmistö on nykyesityksen kannalla.

SDP aikoo tehdä yhden lisäesityksen budjettiin. Ryhmä esittää Palosaaren kirjaston säilyttämistä.

– Budjettikirjaan on säästöksi merkitty 100 000 euroa, mutta todellisuudessa summa on todennäköisesti pienempi. Haemme tukea esityksellemme viikonlopun aikana muista ryhmistä.

Muuten demarit ovat tiukan budjettikurin kannalla.

– Olemme selkä seinää vasten. Ensi vuonna kaupungin talous pitää saada pitkällä aikavälillä tasapainoon. Vuosittaiset tilinpäätökset ovat jo suurin piirtein tasapainossa, mutta ensi vuonna haetaan isoa ylijäämää, jolla katetaan menneiden vuosien alijäämää.

Mäkysen mukaan demariryhmässä moni edustaja näkee, ettei budjettivääntö lopu suinkaan maanantaihin.

– Sosiaali- ja terveystoimen budjetti ei tunnu kovin realistiselta, sillä kehystä on pienennetty lautakunnan esityksestä useilla miljoonilla euroilla. Moni ennustaa, ettei sektori tule raamissaan pysymään.

Demarit eivät aio kuitenkaan nyt puuttua kaavailuihin.

– Katsotaan sitten heti alkuvuodesta, miltä käyttösuunnitelma näyttää, ja miten vuosi lähtee liikkeelle. Jos ongelmia tulee, ne pitää ratkaista vuoden mittaan.

Mäkynen muistuttaa, että sosiaali- ja terveyssektorilla on useita lakiin perustuvia subjektiivisia oikeuksia. Palvelut annetaan tarpeen mukaan.

– Esimerkiksi huostaanottoja tulee, mutta kaupungilla ei ole omia paikkoja, joihin lapsia voidaan sijoittaa. Heidät sirotellaan ympäri maata, ja se tulee kalliiksi.

Kokoomusryhmä jakautuu kahtia

Myös kokoomuksen ryhmä jakautuu kahtia verokysymyksessä. Puheenjohtaja Anne-Marie Viinamäki kertoo, että kymmenjäsenisessä ryhmässä on sekä puolen prosenttiyksikön kannattajia että nollalinjaa puoltavia.

– Kokoomus on aina ollut vastahakoinen veronkorotuksille, mutta toisaalta kaupungin vakava rahatilanne pitää ymmärtää. Meidän on pakko saada alijäämä katettua.

Kokoomuslaiset viilasivat linjaansa torstaina ryhmäkokouksessa pitkään ja vakavissa tunnelmissa.

– Emme tee ryhmäpäätöstä, vaan jokainen saa itse ratkaista kummalle kannalle kallistuu. En osaa arvioida, kumpia on enemmän.

Puheenjohtaja äänestää korotuksen puolesta.

– Näen tilanteen vakavuuden. Vaikka korotus kuinka kirpaisee, olen sen takana pitkin hampain ja hiuksia repien.

Viinamäen mukaan kokoomuslaisia huolettaa eniten opetuspuoli ja peruskoululaisten tuntikehys, jota säästöt uhkaavat.

– Koulupuoli on säästänyt jo vuosia tunnollisesti. On tehty rakenteellisia muutoksia ja kouluja on jopa lakkautettu. Säästöt ovat kuitenkin menneet sote-puolen kattamiseen. Jossain mättää.

Puheenjohtaja perääkin perinpohjaista keskustelua sote-puolen rakenteellisista muutoksista.

– Asia on iso, joten helppoa vastausta ei varmasti kukaan pysty antamaan suoralta kädeltä. Kyse on tärkeistä palveluista, joita me kaikki käytämme ennemmin tai myöhemmin ja enemmän tai vähemmän. On aika pohtia, mihin muiden sektoreiden säästöt vuotavat.

Viinamäkikin ennustaa pitkää budjettipäivää.

– Edessä on tiukka maanantai. Rankkaa tulee olemaan.

Perussuomalaisille 0,75 on liikaa

Puheenjohtaja Matti Vahtera kertoo, että perussuomalaisten kuuden valtuutetun ryhmä on yksimielisesti kaupunginjohtaja Tomas Häyryn veroesityksen takana.

– Veronkorotukset eivät maistuneet viime vuonna hyvältä, eivätkä nytkään. Häyryn budjettiesitys on kuitenkin vedetty niin tiukaksi, että se vaatii valitettavasti tässä vaiheessa 0,5 prosenttiyksikön korotuksen tuloveroon.

Vahteran mielestä muut keinot olisivat liian radikaaleja.

– Joka paikasta pitäisi leikata aivan älyttömiä määriä, jotta 6 - 7 miljoonaa saadaan kasaan.

Perussuomalaiset eivät suunnittele budjettiin isoja lisäyksiä, mutta pieniä viilauksia on työn alla. Esillä on ollut muun muassa peruskoulujen tuntikehys, josta perussuomalaiset ovat keskustelleet myös muiden ryhmien kanssa.

– Hieman näyttää siltä, että muista ryhmistä on tulossa lisäysesityksiä. Jos niitä tulee, täytyy olla esittää myös paikka, mistä rahat otetaan. Muita vaihtoehtoja kuin verojen lisäkorotus on hankala löytää, mutta esimerkiksi 0,75 prosenttiin perussuomalaiset eivät lähde. Se olisi jo liikaa. Edessä saattaa olla pitkä kokous, näkee Vahtera.

RKP kannattaa uusia yt-neuvotteluja

Suurin valtuustoryhmä, RKP, äänestää 18 edustajan voimalla kaupunginjohtajan veroesityksen puolesta.

Varapuheenjohtaja Filip Slotte kertoo, että ryhmäkokous hyväksyi pitkin hampain kaikki korotukset.

– Koko valtuustokausi on yritetty säästää. Säästöt, jotka muun muassa koulutuksesta ja tekniseltä sektorilta on saatu, sosiaali- ja terveyspuoli on syönyt. Sama juttu on tapahtunut melkein kaikissa Suomen kunnissa. Sosiaali- ja terveyssektorin kustannukset nousevat, ja tähän kehitykseen halutaan vastata veronkorotuksella.

RKP:n ei aio tehdä budjettiin lisämenoesityksiä, mutta merkittävän ponnen ryhmä tuo valtuuston käsiteltäväksi.

– RKP näkee, että säästöt tulisi saavuttaa uusilla yt-neuvotteluilla sen sijaan, että kosketaan palveluverkkoon.

Puolue antaisi myös lisää sanansijaan sektoreille niiden omissa asioissa.

– Budjetti menee lautakuntiin tammikuussa, jolloin ne tekevät käyttösuunnitelmia. Meidän kantamme mukaan lautakunnat saisivat silloin vallan päättää, mikä heidän mielestään on tärkeää, ja minkälainen palveluverkko pitää kaupungissa olla. Viivan alle täytyy saada yli 20 miljoonaa euroa, jotta kumulatiivinen alijäämä hoidetaan pois, mutta yksityiskohdista voidaan päättää lautakunnissa.