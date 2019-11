Vaasan torin joulukuusi on valmiina sunnuntain joulunavausta varten upouudella valaistuksella

VAASA

Vaasan kauppatorin joulukuusi tulee tänä vuonna Vikingan asuinalueelta yksityishenkilön lahjoituksena.

Kaupungin vastaavan puutarhurin Kaj-Erik Grandellin mukaan kuusi on edeltäjiään leveämpi. Korkeutta sillä on noin 12–13 metriä ja ikää 20–25 vuotta.

– Meille tulee pitkin syksyä ilmoituksia ihmisiltä, jotka haluavat päästä kuusestaan eroon. Kävimme katsomassa tätä ja totesimme sen komeaksi. Muutama muukin vaihtoehto oli, mutta tämä valittiin.

Grandellin mukaan asukkaat olivat kiitollisia kuusensa noutajille. Se kasvoi jo lähes kiinni talon seinässä ja oksat pyrkivät ikkunasta sisään.

Kuusi tuotiin paikalleen keskiviikkona aamupäivällä kuorma-autolla. Valojen asennus alkoi torstaina. Perjantaina iltapäivällä kello yhden aikoihin Grandell kertoi valaistuksen olevan valmiina. Valot päivitettiin tänä vuonna uuteen uskoon.

Grandellin mukaan edelliset valot toimittivat virkaansa 15 vuotta.

Kuusen valot palavat Grandellin mukaan Nuutinpäivään 13. tammikuuta saakka.

Grandell on ollut mukana valitsemassa torin joulukuusta 20 vuotta. Se on rutiini, joka herättää huomaamaan, miten lähellä joulu on.

– Kun joulukuusi haetaan torille, tajuaa, että nyt on enää kuukausi jouluun.

Kuusi on perinteisesti tuotu paikalleen kuukausi ennen joulua. Toisinaan se on saatu lahjoituksena, mutta jos sopivaa ei ole ollut tarjolla, on kuusi haettu kaupungin metsistä.

Grandellin mukaan hankalin osuus kuusen pystytyksessä on saada se suoraan. Joinakin vuosina myrskyt ovat hieman kallistaneet kuusta. Myös ilkivaltaa kuusi on toisinaan kohdannut.

– Toivotaan, että kuusi saa olla rauhassa.