Vaasan lentoasema haluaa houkutella nykyistä enemmän asiakkaita Seinäjoen seudulta – näihin lomakohteisiin kentältä pääsee ensi keväänä

VAASA

Vaasan lentoaseman tarjontaa markkinoidaan Seinäjoen alueelle kohdistettavalla kampanjalla. Tarkoituksena on muistuttaa Vaasan hyvistä lentoyhteyksistä. Kampanjalla tavoitellaan sekä vapaa-aikana että työnsä puolesta matkustavia.

– Korviimme kantautuu usein, että suorat yhteytemme pääkaupunkeihinkaan eivät ole Seinäjoen alueella yleisesti tiedossa. Etenkään sitä ei tiedetä, että Vaasasta on paljon lomalentoja, kertoo projektipäällikkö Peter Källberg Vaasanseudun Kehitys Oy:stä.

Markkinointikampanjan ensimmäinen jakso on loka-marraskuun aikana ja toinen Helsingin Matkamessujen aikaan tammi-helmikuussa.

– Syksyllä markkinoimme syksyn ja talven matkoja ja alkuvuodesta kevään ja kesän matkoja.

Kampanja toteutetaan mainostoimiston kanssa ja sen rahoittavat yhteistyössä eri toimijat Vaasan seudulta.

– Markkinointi tehdään aika pienellä budjetilla. Satsaamme aika paljon sosiaaliseen mediaan, lähinnä Facebookin, koska se edullisempi keino kuin vaikka perinteiset telkkarimainokset.

Kampanjassa tehdään Källbergin mukaan myös printtimainontaa sekä bannerimainontaa lehtien verkkosivuilla.

– Kampanja näkyy myös Seinäjoen katukuvassa valotaulumainoksina.

Ajatuksena on, että mahdollisimman moni Seinäjoen seudulla huomaisi kampanjan.

Källberg on vakuuttunut, että matkustajamäärät kasvavat, kunhan markkinointikampanja alkaa purra ja Seinäjoen seudun asukkaat saadaan paremmin tietoisiksi lähitarjonnasta.

– Tuntuu hassulta, että matka aloitettaisiin ajamalla paljon pidemmän matkan päässä oleville etelän kentille. Seinäjoen suunnalta pääsee kätevästi tilauslentokenttäbussin kyydissä jokaiselle lähtevälle lennolle ja samoin jokaiselta saapuvalta lennolta pääsee kotiin, kun vain tilaa matkan etukäteen. Matkatavaroiden kanssa pääsee sillä tavoin ihan lentoaseman oven viereen.

Vaasan kentän etuna on helppous.

– Vaasan kenttä on pieni ja asiat etenevät nopeasti. Matkustaja on lähtöselvityksen jälkeen viidessä minuutissa turvatarkastuksen toisella puolella.

Lentokenttäpysäköinnin hinnassa on tuntuva ero. Vaasassa viikon pysäköinti maksaa 38 euroa suhteellisen suurella pysäköintialueella lähellä päärakennusta ja vastapäätä sisäänkäyntiä 48 euroa. Helsinki-Vantaalla pysäköinti lähimpänä lentoasemaa olevassa parkkihallissa kustantaa 151 euroa viikolta. Vaasaa halvemmalla pääsee, jos on valmis pysäköimään lähes kilometrin päähän. Tällöin viikkohinta etukäteen netistä ostettuna on alkaen 45 euroa.

Matkustajamäärän kasvu on edellytys sille, että Vaasasta saadaan lisää lentoreittejä ja laajempi valikoima.

– Se olisi hyvä asia sekä Vaasan että Seinäjoen seudulle.

Vaasasta on arkipäivisin viisi suoraa lentoa Helsinkiin ja neljä suoraa lentoa Tukholmaan. Viikonloppuisin lähtöjä on useita kumpaankin kaupunkiin. Tilauslentoja Vaasasta lomakohteisiin järjestää kuusi matkanjärjestäjää.

Ensi keväälle varmoja lomakohteita ovat Antalya, Kap Verde, Krabi, Las Palmas, Palma de Mallorca, Phuket sekä Rhodos.

– Kolme isoa matkanjärjestäjää ei ole vielä ilmoittanut kohteitaan. Eli niitä tulee varmasti lisää.

Källberg ei vielä tiedä, tuleeko ensi vuonna kokonaan uusia lomalentokohteita. Niistä kerrotaan yleensä Matkamessujen aikaan.

Fakta: Vaasan lentoasema

Matkustajamääriltään Suomen viidenneksi suurin lentoasema. Perustettu vuonna 1938.

Finavian valinta Vuoden lentoasemaksi vuosina 2005, 2008 ja 2017.

Seinäjoelta on 74 kilometriä Vaasan lentoasemalle. Seinäjoelta pääsee tilauslentokenttäbussilla kätevästi Vaasan lentoasemalle.

Henkilöauton pysäköinti maksaa Vaasan lentoasemalla 12 euroa vuorokaudelta ja esimerkiksi seitsemältä päivältä edullisimmillaan 38 euroa.

Viime vuonna lentoaseman kautta kulki 300 000 matkustajaa.

Tilaus- eli charterlentojen määrä kasvaa tänä vuonna noin 30 prosenttia uuteen ennätykseen.

Juhani Laakso