Vaasan kouluissa on paljon maahanmuuttajia, jotka tulevat haastavista olosuhteista

VAASA

Vaasan kouluista Onkilahden yhtenäiskoulussa on lukumääräisesti eniten maahanmuuttajataustaisia oppilaita, 154. Heidän osuutensa on 19 prosenttia oppilaista.

Toiseksi eniten heitä on Isolahden koulussa eli 102. Heidän osuutensa on 31 prosenttia. Kolmanneksi eniten maahanmuuttajaoppilaita on Nummen koulussa, 89. Se on 34 prosenttia oppilaista. Seuraavaksi entiten heitä on Hietalahden (73) ja Variskan (71) kouluissa. Vaasan kouluista kaikissa muissa paitsi Tervajoen koulussa on maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria.

Tiedot selviävät keskiviikkona kokoontuvan kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistalta.

Vaasan perusopetuksessa on Suomen keskiarvoa enemmän sellaisia maahanmuuttajia, joilla on pakolais- tai turvapaikanhakijatausta. Suuri osa heistä tulee haastavista olosuhteista ja osa on traumatisoitunut.

Monen maahanmuuttajaoppilaan huoltajat ovat luku- ja kirjoitustaidottomia kaikilla kielillä. Se tarkoittaa sitä, etteivät he pysty tukemaan huollettaviensa koulunkäyntiä.

– Tässä ryhmässä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on erityisen suuria haasteita, todetaan selvityksessä, jossa on kartoitettu maahanmuuttajataustaisten henkilöiden koulutuspolkuja Vaasan kaupungin järjestämässä opetuksessa vuonna 2019. Selvitys on lautakunnan esityslistan liitteenä.

Viime vuosina Vaasassa on kehitetty erityisesti maahanmuuttaja-aikuisten perusopetusta ja oppilaanohjausta. Suuri osa heistä saakin opiskelupaikan toisella asteella.

Varhaiskasvatuksessa oleville maahanmuuttajaoppilaille on tärkeää, että heidän huoltajansa ovat mukana toiminnassa. Yhteistyö ja siihen rohkaiseminen voivat lisätä myös vanhemman itsevarmuutta ja osallisuuden tunnetta.

Lukiossa puolestaan maahanmuuttajien vanhemmille pidetään oma vanhempainilta, jonka on koettu hyödyttävän kaikkia.

Selvityksessä sanotaan, että etenkin yläkouluikäisenä maahan tulleet oppilaat ovat haastavassa tilanteessa. Kaikki eivät ole käyneet kouluja tai sitä on käyty useassa maassa tai vain satunnaisesti. Vamiassa toimiikin maahanmuuttajakoordinaattori, joka vastaa maahanmuuttajtaustaisten opiskelijoiden ohjauksesta siirryttäessä työelämään tai jatko-opintoihin. Hän ohjaa ja tukee oppilaita, jos opinnot keskeytyvät. Hän ennaltaehkäisee maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden syrjäytymistä.

Selvityksessä todetaan myös, että Vaasa-opistolla ja Vasa Arbiksella on edellytyksiä kotouttamiseen ei-muodollisen oppimisen avulla. Maahanmuuttajat ovatkin löytäneet opistojen kielikurssit ja perusopetuksen, mutta muilla kursseilla ei heitä ole paljon.