Irakin liput liehuivat mielenilmauksessa Vaasan torilla – ”Me haluamme maan, joka antaa meille elämän ja vasta sen jälkeen uskonnon”

Vaasan torilla oli kello 15–17 mielenilmaus vapaan Irakin puolesta. Paikalle oli kerääntynyt noin 50 irakilaistaustaisen miehen joukko, ja he pitivät käsissään arabiankielisiä plakaatteja sekä valokuvia ja huutivat "vapaa Irak" ja "korruptoitunut hallitus" -iskulauseita.

Poliisi sai iltaviiteen asti kestävästä mielenilmauksesta ilmoituksen hyvissä ajoin, joten mielenilmaus oli laillinen.

– Me haluamme tukea tällä mielenilmauksella Irakin mielenosoituksia. Ihmiset ovat olleet Bagdadissa 1. lokakuuta lähtien kaduilla vaatimassa oikeuksiaan, koska Irak ei ole oikeudenmukainen maa, Ali Ibrahim kertoi.

Maalahdessa asuva Ibrahim on järjestänyt mielenilmauksen yhdessä Vaasassa asuvan Hamsa Aljuburin kanssa. Molemmat ovat tulleet Suomeen neljä vuotta sitten Bagdadista. Mielenilmaus saatiin kasaan sosiaalisen median ja Aljuburin lukuisten irakilaiskontaktien avulla.

– Irakissa on miliisihallitus, joka on ottanut maan haltuunsa uhkailemalla, tappamalla ja kidnappaamalla ihmisiä. Ihmisillä ei ole siellä mitään turvaa. Siellä ei ole edes puhdasta vettä eikä töitä. Vaikka kävisit koulusi loppuun, et saa töitä. Hallitus käyttää valtaansa väärin, Ibrahim selvitti.

Ibrahimin mukaan ihmiset ovat vihdoin kyllästyneet Irakin tilanteeseen.

– Tämä on ollut 16 vuotta pelkkää tappamista ja murhaamista. Nykyinen hallitus, jonka piti olla kansan valitsema, on pahemmin korruptoitunut kuin edellinen hallitus. Ihmiset lähtivät kaduille, kun he huomasivat, ettei mitään muutosta ole tapahtunut, Ibrahim selvitti.

Hänen mukaansa Irakissa jo yli 300 ihmistä on päässyt hengestään ja 12 000 on haavoittunut hallituksen luodeista.

– Ihmiset ovat kyllästyneet kierrättämään samoja ihmisiä parlamentissa. Korruptoituneita johtajia vain siirrellään ministeriöstä toiseen, Aljuburi totesi.

Ibrahimin mukaan paras ratkaisu olisi vaihtaa koko hallitus ja luoda maahan uusi vaalisysteemi.

– Koska nykyiset vaalit eivät ole reilut. Tällä hetkellä vain korruptoituneet miliisipuolueet saavat ääniä, ja vain 30 prosenttia kansasta äänestää, hän sanoi.

– Me haluamme maan, joka antaa meille elämän ja vasta sen jälkeen uskonnon. Usko on sydämen asia, ei poliittinen asia, Ibrahim tiivisti.

Pohjanmaan poliisilaitokselta paikalla oli kaksi partioautoa mielenilmausta seuraamassa:

– Mielenilmaus on sujunut rauhallisesti, Pohjanmaan poliisilaitoksen ylikonstaapeli Vesa Peltomäki kertoi.

– Tilanne Vaasassa on sujunut rauhallisesti, Pohjanmaan poliisin tilannekeskuksen yleisjohtaja Pasi Sillanpääkin vahvisti.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT antoi tällä viikolla Suomelle päätöksen, jossa se katsoi Suomen rikkoneen ihmisoikeussopimusta, kun se palautti irakilaismiehen takaisin Irakiin. Kolme viikkoa paluun jälkeen mies tapettiin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomi rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa, jossa turvataan jokaisen oikeus elämään.

Lisäksi Suomi rikkoi EIT:n mukaan kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kieltoa karkottaessaan turvapaikkaa hakeneen irakilaismiehen kotimaahansa vuonna 2017. Mies ammuttiin Bagdadissa pian palautuksen jälkeen. Jutun vei EIT:hen hänen tyttärensä.

Edit. 16.11. kello 15.59: Korjaus: Mielenilmauksessa liehuvat Irakin, eivät Syyrian liput.

Edit. 16.11. kello 16.05: Juttua täydennetty.

Edit. 16.11. kello 17.01: Juttua täydennetty.