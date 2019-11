Vaasan kaupunki ryhtyy kilpailuttamaan vastuulääkäripalveluja – "Tuonut merkittäviä säästöjä kaupungille"

Vaasan kaupunki ryhtyy kilpailuttamaan vastuulääkäripalveluja koti- ja laitoshoidon tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa sekä kaupunginsairaalan virka-ajan ulkopuolista lääkäripalvelua.

Koti- ja laitohoidon johtaja Leif Holmlund kertoo, että kaupungin määräaikainen sopimus Pihlajalinnan kanssa on päättymässä maaliskuussa 2020.

Kilpailutus käynnistyy ensi viikolla, ja yrityksillä on kolme viikkoa aikaa jättää tarjoukset. Sen jälkeen tarjoukset pisteytetään ja tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnan seuraavaan kokoukseen päätettäväksi.

Vastuulääkäripalvelu on ollut Holmlundin mukaan käytössä päivittäin ja siihen on oltu tyytyväisiä. Palveluun kuuluu muun muassa puhelinpäivystystä ja vastuulääkärin säännöllisiä tapaamisia potilaiden kanssa.

– Tämä on ollut erittäin suuri turva myös hoitohenkilökunnalle. Illalla ja yölläkin hoitaja on voinut soittaa takapäivystykseen, jossa kaikkien meidän asiakkaiden ydinkertomukset ovat tiedossa. Niissä on määritelty asiakkaiden hoitolinjaukset ja lääkitykset, Holmlund toteaa.

Vaasan kaupungilla on yli 700 ihmistä kotihoidossa ja yli 600 potilasta tehostetuissa asumispalveluyksiköissä. Kaupunginsairaalassa vuodepaikkoja on 76.

– Lähtökohta on se, että päivystykseen ei lähetetä ilman vastuulääkärin lähetettä. Jos se tarvitaan, vastuulääkäri pystyy toimittamaan sen heti sähköisesti keskussairaalaan, yölläkin.

Palvelu on tuonut merkittäviä säästöjä

Etälääkäripalvelu on maksanut kaupungille noin 1,2 miljoonaa euroa vuodessa.

– Tästä on tehty kaksi tutkimusta Aalto-yliopistossa. Tämä on tuonut merkittäviä säästöjä Vaasan kaupungille nimenomaan siinä, että päivystyksen käyttö on ollut rajoitetumpaa, Holmlund sanoo.

Suurin säästö on hänen mukaansa tullut kuitenkin siitä, että lääkäripalveluja on ollut tarjolla kotiin tai tehostetettuun palveluasumisyksikköön.

– Näin on säästynyt sekä erikoissairaanhoidon ja kaupunginsairaalan vuodeosaston käyttöä.