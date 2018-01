Vaasalaispoliitikoilta yksimielinen päätös: Nykyinen jätteenkuljetusjärjestelmä säilytettävä

Erimielisyys poliitikkojen ja virkamiesten välillä Vaasan seudun jätteenkuljetusjärjestelmästä jatkuu.

Maanantaina Vaasan kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan, että Vaasassa pysytään nykyisessä järjestelmässä. Siinä kiinteistön omistajat voivat itse valita sen jätteenkuljetusfirman palvelut, jonka haluavat.

Sen sijaan Vaasan kaupungin virkamiesten mielestä kunnan pitäisi hoitaa ja järjestää jätteenkuljetus ja kilpailuttaa se alueellisesti.

Kaupunginhallituksen jäsen Mauri Ollila (ps.) teki kuitenkin kokouksessa päätösesityksen, että Vaasassa pysytään nykyjärjestelmässä ja velvoitetaan jätelautakunta ottamaan yhteyttä niihin kiinteistöihin, jotka eivät ole järjestelmään liittyneet ja selvittämään niiden tilanne. Vaasassa tällaisia kiinteistöjä on yli 400. Kaupunginhallitus hyväksyi Ollilan esityksen yksimielisesti.

Asiassa esittelijänä toiminut Vaasan teknisen toimen johtaja Markku Järvelä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Jätteenkuljetusjärjestelmästä on väännetty kättä monta vuotta. Ollilan mukaan yksi syy siihen on se, etteivät virkamiehet usko poliiitikkoja.

– He eivät usko, ettemme haluaa Vaasaan kunnallista jätekuljetusta. Virkamiehet tuovat asian uudestaan ja uudestaan kokouksiin käsiteltäväksi.

Hän pitää tätä karhunpalveluksena alueen jätteenkuljetusfirmoille.

– Ne eivät uskalla investoida, kun odotettavissa on aina uusi käsittely.

Ollila arvelee, että virkamiehet haluavat myös varmistaa, että alueella syntyvä jäte päätyy Stormossenille.

– Jäte alkaa olla arvokasta, koska siitä tehdään energiaa.

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta alueen jätteenkuljetusfirmat vievät jätteet Stormossenille.

Vaasan kaupunkia edustava teknisen toimen lakimies Sebastian Rönnlund kirjoittaa kaupunginhallituksen esityslistassa, etteivät jätteenkuljetuksen lailliset edellytykset täyty Vaasassa, Mustasaaressa, Vöyrillä, Isossakyrössä, Maalahdessa ja Korsnäsissä.

Hän sanoo, että yksi ongelma on juuri se, ettei osa kiinteistönhaltijoista huolehdi jätteiden tyhjennyksestä. Koko jätelauktaunnan alueella on noin 2000 kiinteistöä, joiden järjestelmään liittymisestä ei ole tietoa. Vaasalaisia niistä on 490.

Lisäksi joillakin alueilla on yksi monopoliasemassa oleva yrittäjä, eikä alueella ole minkäänlaista kilpailua. Toisaalta joillakin asuntoalueilla ajaa useita kuljetusyrityksiä, millä on hänestä ympäristöön kielteinen vaikutus.

Viaksi luetaan myös se, että Stormossenin käsittelystä maksetaan erilaista käsittelymaksua riippuen siitä, mitä yrittäjää käyttää.

– Asiakkaita ei kohdella tasapuolisesti, eikä kuljetusyritysten hinnoittelu ole läpinäkyvää. Viranomainen ei pysty valvomaan hintatasoa.

Rönnlundin tekstin mukaan vaasassa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa kunnan järjestää jätteenkuljetus.