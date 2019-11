Vaasalaispeli Magis parantaa tunnetaitoja, opettaa empatiaa ja auttaa eroon koulukiusaamisesta

VAASA

Neljäsluokkalaiset Roni Smedman , Väinö Syri ja Eemeli Pohjola istuvat keskittyneesti tietokoneiden ääressä.

Savilahden koululla julkistettiin keskiviikkona Vaasassa kehitetty Magis-peli, jonka on tarkoitus lisätä lasten hyvinvointia ja vähentää koulukiusaamista.

Miltä peli tuntuu?

– Aivan ok. Ei hirveän helppoa, kommentoi Roni Smedman.

Muut pojat nyökyttelevät. Eemeli Pohjola kertoo, että pelissä on tehtäviä, jotka tuntuvat vähän hankalilta.

Pelaaminen on pojille tuttua paitsi pc:llä, myös konsoleilla ja puhelimilla. Pojat kertovat pelaavansa vapaa-ajallaan esimerkiksi Minecraftia, Terrariaa ja Brawlia eli Brawlstarsia.

Magis on kehitetty yhteistyössä Vaasanseudun mielenterveysseuran ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa. Sitä on testattu kuudessa vaasalaisessa alakoulussa, joista Savilahden koulu on yksi.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen professori Raimo Lappalaisen mukaan on jo näyttöä siitä, että Magis näyttäisi lisäävän oppilaiden hyvinvointia.

– Tutkittiin erityisesti sitä ryhmää, joka oli joutunut kiusatuksi. Kiusaaminen väheni, ja kaverisuhteet paranivat.

– Erityisesti silloin, kun opettaja käyttää sitä kokonaisvaltaisesti koululuokassa.

Lappalaisen mukaan tällaisia pelejä ei maailmassa juuri ole.

Ainutlaatuiseksi vaasalaispelin tekee sen perustana oleva oppimispsykologinen teoria. Peli on rakennettu tutkimuspohjalle.

– On olemassa psykologisia taitoja, jotka ovat yhteydessä psykologiseen hyvinvointiin. Kun tietoa näistä taidoista kerran on, niitä pitäisi opettaa jo lapsille.

Keskeistä ovat sosiaaliset taidot ja tunnetaidot, joista puhutaan myös uudessa opetussuunnitelmassa. Peli opettaa empatiataitoja, yhteistyötaitoja ja toisen ihmisen näkökulman ottamista huomioon. Tällaiset taidot eivät ole selvyyksiä.

Lapset käyttävät paljon puhelimia ja pelaavat paljon, ja näiden laitteiden käyttäminen haluttiin yhdistää tunnetaitojen opettamiseen.

Parhaiten lapset ja nuoret tavoitetaan koulusta. Kouluissa luokat ovat isoja, ja vaivana ovat keskittymisongelmat ja lisääntynyt rauhattomuus. Opettajat tarvitsevat uusia keinoja.

– Opettajat ovat usein aika vaikeissa tilanteissa, kun he ovat yksin haastavien oppilaiden kanssa.

Tarkoitus onkin, että opettajat voivat ottaa pelin osaksi opetusta. Materiaalit ovat ilmaiseksi saatavilla verkosta.

Lapset voivat pelata peliä myös itsenäisesti tai vanhemman kanssa.

Lappalaisen mukaan jopa 25-30 prosenttia korkeakouluopiskelijoista kärsii masennusoireista. On ahdistuneisuutta ja stressiä. Myöhemmin nämä nuoret ovat vaikuttamassa yhteiskuntaan.

Lasten ja nuorten ongelmiin pitää päästä käsiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, eikä vasta silloin, kun he ovat aikuisia ja ongelmat ovat kasvaneet suuriksi.

– Vaasalaiset voivat olla ylpeitä siitä, että tällainen peli on saatu aikaiseksi juuri täällä, Lappalainen kehuu.

Hänen mukaansa peli on jo ehtinyt herättää kansainvälistä kiinnostusta.

Savilahden koulun rehtori Harri Ranta pitää erityisen hyvänä sitä, että Hyvä olla koulussa -hankkeella ja Magis-pelillä pyritään vaikuttamaan koko ryhmään. Ongelmista ei lähdetä liikkeelle, eikä yksittäisiä oppilaita osoiteta sormella.

– Jos ruutuaikaa ajatellaan, niin tässä pelissä ei ainakaan ole levottomuutta eikä räiskintää. Tahti on rauhallinen, sanoo neljäsluokkalaisten opettaja Leena Rintamäki.

Vaasalainen Magis-peli julkistettiin keskiviikkona 20. marraskuuta.

Magis-pelin ideana on kehittää tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja. Pelissä seikkaillaan maagisessa taikamaailmassa, jossa suoritetaan pelihahmoilla erilaisia tehtäviä.

Peliä on kehitetty kolme vuotta. Peli on osa Hyvä olla koulussa -hanketta, jonka tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten mielenterveyttä ja vähentää koulukiusaamista. Hyvä olla koulussa -hankkeen johtajana toimii kriisikeskus Valon johtaja Anne Salovaara-Kero.

Magis on tehty Vaasanseudun mielenterveysseuran, Jyväskylän yliopiston ja vaasalaiskoulujen yhteistyönä. Työryhmään on kuulunut useita psykologian asiantuntijoita, suunnittelusta ja kehittämisestä vastannut pelitiimi, sekä käsikirjoittajien tiimi ja monia muita ammattilaisia niin opetusalalta, korkeakouluista kuin yhdistyksistä.

Pelin voi ladata verkosta, Play-kaupasta ja AppStoresta. Pelin yhteyteen kuuluu myös opettajan opas, jossa on opettajille ohjeita ja malleja pelin käyttöön kouluopetuksessa. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.