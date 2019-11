Vaasalaisille keitetään satoja litroja makaroneja suureen Tillimakaronijuhlaan! – ”Tilli ja makaroni kyllä eivät ole ensimmäinen, mikä yleensä tulee mieleen”, kokkikunnian saanut naurahtaa

Kulinaristeissa vilunväreitä aiheuttava tilliliha on kansallinen käsite. Eipä anneta sen häiritä sillä Vaasan kaupunki järjestää vaasalaisuutta kunnioittavat Tillimakaronijuhlat Vaasan torilla lauantaina 30.11. kello 11–14.

Tillimakaronin vastuullisen valmistusurakan ovat saaneet vaasalaiset ravintolayrittäjäveljekset Fatos ja Faton Kavaja.

Montako sataa litraa kaupunki varaa tillimakaronia juhlaan?

– Olemme laskeneet noin puolestatoista kahteen desiä makaronia per nuppi 2 000 ihmiselle.

Siitä määrästä valmistuu noin 400 litraa keitettyä makaronia, veljeksistä nuorempi eli Fatos Kavaja kertoo.

Onko tillimakaroni kehitetty varta vasten vai syntyikö se tahattomasti?

– Uskon, että se on kehittynyt puolivahingossa, kuten hyvillä asioilla tapana on.

– Meilläpäin uskalletaan käyttää mausteita ristiin rastiin. Tilli ja makaroni kyllä eivät ole ensimmäinen, mikä yleensä tulee mieleen, kosovalaistaustainen Kavaja naurahtaa.

Kukaan ei tunnu tietävän alkuperäistä reseptin kehittäjää.

– Uskon vahvasti, että kokki on tullut Välimeren alueen maista. Joka tapauksessa muualta kuin Suomesta alun perin.

Onko tillimakaronissa kyse perivaasalaisesta "herkusta", jonka päälle eivät muut ymmärrä?

– Yleisintä se on Vaasassa ja oletus on, että se on täältä lähtöisin.

Kavaja tietää, että nykyisin tillimakaronia esiintyy ympäri ämpäri pohjalaismaakuntia Seinäjokea ja oikeastaan koko maata myöden.

Kavajan mukaan tillimakaronista on muodostunut hype opiskelijoiden keskuudessa.

– Opiskelijat vievät vaasalaisesta herkusta tietoa omiin kotikaupunkeihinsa, joissa ei välttämättä ole löytynyt aiemmin kyseistä nannaa.

Syödäänkö tillimakaronia erikseen vai alkuruokana?

– Melkein 90 prosenttia ottaa sitä meidän salaattibaaristamme alkuruoaksi lautaselle ennen kuin pääruoka saapuu, veljensä kanssa vaasalaisravintolat Illyrian`sin ja Himasin omistava Fatos Kavaja kertoo.

Pohjalainen erikoisuus nautitaan kylmänä joko ilman kastiketta tai sitten majoneesi- tai jugurttipohjaisen kastikkeen kera. Ruoka on mahdollista saada myös vegaanisena vaihtoehtona.

Tillimakaronin maku jakaa kulinaristien mielipiteitä.

– Jotkut eivät oikein tykkää ja osa kehuu maasta taivaisiin, Kavaja kertoo vanhan totuuden makuasioilla kiistelystä.

Kuinka vanha ruokakeksintö on?

– Tarkalleen ei tiedetä.

Viime vuonna lehdessämme julkaistussa haastattelussa Fatos Kavaja epäili yllättävistä aineksista koostuvan alkuruoan yleistyneen 1990-luvulla, kun kaupungissa toimivat Europa ja Sarajevo -pizzeriat.

– Veljeni on ollut Vaasassa vuodesta 1999 saakka ja hän on yksi niistä, joka on alun perin jatkanut perinnettä. Nyt tillimakaroni on todella suosittua ja sitä menee paljon, kertoi Fatos Kavaja helmikuussa 2018.

Fataja on myöhemmissä keskusteluissa saanut arvioita, että tillimakaroni olisi rantautunut rannikkokaupunkiin jo vuosien 1996–1997 aikana.

Näin valmistuu tillimakaroni:

Tarvitaan puolitoista litraa vettä, neljä desiä makaronia, kolme ruokalusikkaa rkl kuivattua tilliä, yksi 1 ruokalusikallinen aromisuolaa sekä puoli desiä rypsi- tai rapsiöljyä.

– Ei se reseptiikka, vaan miltä kokista tuntuu. Kannattaa olla varovainen esimerkiksi tillin kanssa, jota voi lisätä oman maun mukaan. Aromisuola on loppupeleissä se, mikä lopussa lisää sen suolaisuuden. Ainahan saa lisättyä, mutta poistaminen voi olla vähän vaikeaa.

Fatos Kavaja on "paljastanut" reseptinsä jo aikaisemmin Iltalehdelle .

– Kuumenna vesi kiehuvaksi ja keitä makaronit. Varo ylikypsentämistä. Valuta keitinvesi pois ja huuhtele keitetyt makaronit kylmän veden alla. Lisää makaronien joukkoon mausteet ja öljy. Anna makaronien maustua jääkaapissa pari tuntia. Tarjoile sellaisenaan tai esimerkiksi majoneesin kanssa.