Vaaranmerkki soi aiheettomasti ympäri maan – Seinäjoen palolaitokseen on tullut tiedusteluja jonkin verran

Väestöhälyttimet pärähtivät soimaan eri puolella Suomea sunnuntaina puoli kolmen aikaan päivällä.

Hälytys kuulsi ilmaa myös Seinäjoella. Paloaseman asemamestari Pekka Ulvila kertoo, että kyse on ollut valtakunnallisen hälytysjärjestelmän häiriöstä.

– Ei ole vaaraa, eikä hälytys aiheuta toimenpiteitä, Ulvila sanoo.

Ulvilan mukaan väestönhälytys on soinut ainakin myös Ilmajoella, Kurikassa ja Jalasjärvellä. Myös muun muassa Turusta ja Pirkanmaalta on raportoitu väestönhälyttimen soimisesta.

Ulvilan mukaan paloasemalle on tullut jonkin verran kyselyitä hälytyksestä.

– Ääni oli samanlainen kuin kuukausikokeilussa. Hälytin on käynyt lyhyesti päällä, ei ollut vaaranmerkkiä tai tekstiä, Ulvila kertoo.

Väestöhälytintä oli tarkoitus testata, mutta vasta huomenna. Pelastuslaitos kokeilee hälytintä joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 12. Häiriön virallisesta syystä tiedottaa hätäkeskus.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tviittasi, että häiriö oli inhimillinen virhe.

– Tämänpäiväinen väestöhälytysjärjestelmän hälytys on kuulunut suuressa osassa Suomea ja kyseessä on ollut inhimillinen virhe, joka on sattunut harjoituksessa, pelastuslaitokselta kirjoitetaan.

Tänään noin 14.40 väestöhälytinjärjestelmä on hälyttänyt osassa Keski- ja Itä-Uuttamaata. Hälytys on aiheeton ja syytä etsitään parhaillaan. — Keski-Uudenmaan pelastuslaitos (@KUpelastus) 2. joulukuuta 2018

Juttua muokattu 2.12. kello 15:32 lisätty tieto Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tviitistä.