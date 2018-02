Väyrynen jakaa paikallisia keskustalaisia – "Hänestä ei tiedä, mitä tässä on takana. Yrittääkö hän hajottaa kenttää?"

– Mitä tunnen Paavo Väyrystä, niin en ollut tästäkään yllättynyt, sanoo Kati Ojaniemi, keskustan Etelä-Pohjanmaan piirihallituksen varapuheenjohtaja.

Europarlamentaarikko Väyrynen ilmoitti torstaina asettuvansa ehdolle keskustan puheenjohtajaksi. Hän kertoi eroavansa puolueesta, jos ei voita.

Väyrynen on keskustan kunniapuheenjohtaja, mutta on perustanut kansalaispuolueen. Helsingin kaupunginvaltuustossa hän istuu kristillisdemokraateissa.

Ojaniemi ei voi käsittää, että Suomessa ihminen voi toimia monessa puolueessa. Hänestä puoluejohdon olisi pitänyt jo erottaa Väyrynen.

– Asialle olisi pitänyt tehdä jotain, ja nyt on kai myöhäistä.

Ojaniemi tuntee Väyrysen ja arvelee, että tällä on jokin suunnitelma keskustan jatkosta.

Toinen varapuheenjohtaja Tero Vuorenmäki on myös epäluuloinen Väyrystä kohtaan.

– Paavo on Paavo. Toivottavasti hän ei mene läpi kaiken sen jälkeen, mitä hän on tehnyt. Hänestä ei tiedä, mitä tässä on takana. Yrittääkö hän hajottaa kenttää? Siitä ei ota selvää.

Toisaalta vaaleissa kenttä pääsee keskustelemaan, ja puheenjohtajakisan voittaja saa hyvän mandaatin toimia.

Keskustapiiriä johtava Esko Lehtimäki sen sijaan hakee sanaa, jolla hän kuvaisi Väyrysen tekemisiä.

– Olisiko farssi tässä yhteydessä sopiva? hän kysyy.

Kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) Vaasan vaalipiiristä kampanjoi Väyrysen puolesta, kun tämä oli keskustan ehdokas vuoden 2012 presidentinvaaleissa.

– En tiedä, osaako edes enää odottaa, mitkä hänen liikkeensä ovat. Hänellä on ollut viime vuosina useita eri pyrkimyksiä.

Savola toivoo, että Väyrynen olisi jäänyt vaalien jälkeen vanhemmaksi valtiopäivämieheksi.

– Häntä arvostettiin valtavasti, mutta hän pilasi omat mahdollisuutensa välittömästi, kun alkoi pyrkiä puolueen puheenjohtajaksi ja muihin paikkoihin.

Väyrysen ehdokkuudelle ei ole teknisiä esteitä, mutta Savola miettii toiminnan moraalia.

– Selkärankainen poliitikko seisoo yhdessä leirissä. Ainakin itse haluan toimia politiikassa niin.

Osa keskustalaisista on silti tyytyväisiä Väyrysen ilmoitukseen.

– Eihän siinä mitään. Se on hyvä asia, että tulee puheenjohtajavaali, kansanedustaja Lasse Hautala (kesk.) Vaasan vaalipiiristä sanoo.

– Odotimme jännityksellä eduskunnassakin, mitä Väyrynen ilmoittaa tiedotustilaisuudessaan.

Hänestä Väyrystä ei pidä missään nimessä erottaa puolueesta, vaan kuulla hänen näkemyksiään kampanjan aikana.

Etelä-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Aki Utter antaa vastuun puoluekokousväelle.

– Jos Väyrynen on moittinut puolueen linjaa, on oikeampi tapa tarjota oma vaihtoehto kuin perustaa oma puolue, Utter sanoo. Vaali voi parhaimmillaan puhdistaa ilmaa.

Piirihallituksen vaasalaisjäsen Ilmo Eerola sanoo, että Väyrystä ei ole kuunneltu tarpeeksi, vaikka kunniapuheenjohtajaa pitäisi kuunnella.

Puolueen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Antti Kurvinen ei kommentoinut asiaa.