Uusi sovellus ohjaa leikkauspotilaita hoidon aikana, eikä sen eteläpohjalainen nimi ole ainakaan tylsä

Vaasan tuloveroprosentti nousee 21 prosenttiin, vakituinen asuinkiinteistövero 0,55 prosenttiin

Vaasan kaupunginvaltuusto on tänään tiukan budjetin edessä. Sen on ensi vuoden aikana kurottava kiinni aiemmilta vuosilta kertynyt kumulatiivinen alijäämä, jonka kuntalaki velvoittaa ensi vuoden aikana tasaamaan. Maksuun tulevan alijäämän kattaakseen Vaasan on tehtävä yli 20 miljoonan tulos. Lue lisää