Uusi kotimainen älypuhelinsovellus auttaa kohentamaan hyvinvointia kouluissa, kiinnostusta Yhdysvaltoja myöten

VAASA

Startup-yritys School Day on kehittänyt älypuhelinsovelluksen kouluhyvinvoinnin tueksi.

Kantava ajatus on se, mitä pitää tapahtua ennen oppimista. Optimaalista oppimista ei tapahdu, jos oppilas ei voi hyvin.

– Tarjoamme oppilaitoksille reaaliaikaista, kattavaa dataa oppilaiden hyvinvoinnista päivittäin. Ratkaisumme avulla oppilaitokset ja opettajat voivat kehittää toimintaansa tietoon perustuen, kertoo yrityksen vaasalainen teknologiavastaava Juha Engman. Hän vastaa tuotekehityksestä sekä tiedon visualisoinnista ja analysoinnista.

Oppilaat voivat kertoa vapaaehtoisesti ja anonyymisti omista tunteistaan ilman pelkoa leimautumisesta. He saavat vastata aamulla ja iltapäivällä viiteen älypuhelinsovelluksen esittämään yksinkertaiseen kysymykseen napauttamalla sormella symbolia, joka kuvaa omaa mielialaa. Näin saadaan jatkuvaa ja luotettavaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnista. Tulokset kerätään luokittain.

Yhtenä ajatuksena on, että kysymyksiin vastatessaan oppilas tulee samalla ajatelleeksi, onko esimerkiksi toisten töniminen oikein.

– Ehkä hän oppii ajan kanssa joka päivä kysymyksiimme vastaillessaan niin paljon toisten huomioimista, että hän aikuisenakin osaa ottaa muut ihmiset huomioon.

Pyrkimyksenä on parantaa oppilaitosten hyvinvointia sekä saada se osaksi koulujen arkea.

Sovellus on tarkoitettu alakouluikäisistä lukioikäisiin. Kiinnostusta on ollut myös yliopistoissa.

– Sovellus on rakennettu siten, että erilaisilla kysymysmalleilla voidaan olla mukana millä tahansa kouluasteella.

Palvelu on 60 päivän koekäytössä noin 20 koulussa. Koekäyttäjiä on aiemmin ollut noin 40. Kokeilut ovat keskittyneet eteläsuomalaisiin peruskouluihin. Pilottikouluja on ollut myös ulkomailla. Tuoreimpina koekäyttö aloitettiin marraskuun alkupuolella kahdessa brittikoulussa. Pohjanmaan kouluissa School Daytä ei ole vielä kokeiltu.

– Pilottikoulujen kokemusten kautta päästään neuvottelemaan kuntatasolle. Suomessa päätöksenteko on vähän hidasta. Kokeilun jälkeisestä jatkosta päättäminen on jossain sivistysviraston rattaissa. Ulkomailla kouluilla on omat rahat ja koulut pystyvät enemmän itse päättämään rahankäytöstään.

Koekäytön tarkoituksena on palautteen avulla kehittää tuotetta ja vähitellen keskittyä nykyistä enemmän myyntiin.

Alkuvaiheessa yritys sai Engmanin mukaan palautetta tekniikkaongelmista ja kysymysten muotoilusta. Hyvää palautetta on tullut esimerkiksi siitä, että hyvinvoinnista on ryhdytty puhumaan enemmän koulussa.

School Day hakee jalansijaa Yhdysvalloista, jossa on Engmanin mukaan paljon kiinnostusta kouluhyvinvointiin. Yrityksellä on maassa toimisto ja kokenut yhteistyökumppani, joka aloittaa pian School Dayn ratkaisun myymisen.

Tekoäly seuloo dataa. Kysymykset ja vastaukset painotetaan, ja niitä lasketaan tekoälyn avulla.

– Jos esimerkiksi kysytään, että onko sinua kiusattu tällä viikolla, on jokin muu vastaus kuin ei vakavampi kuin vaikka se, että ruokalassa on liikaa meteliä.

Opettaja saa viestin myös myönteisistä asioista luokassa. Koulun johto pystyy seuraamaan dataa jatkuvasti. He näkevät, minkälaisia ilmiöitä koulussa tulee.

– He voivat näyttää vanhempainillassa, että oppilaista tuntuu tältä. Rehtorin ei tarvitse luottaa mutu-tuntumaan.

Engmanin mukaan oppilailta on tullut palautetta, että on kiva, että heiltä kysytään tällaisia asioita.

– Opettajan ja koulun on oltava oikeasti kiinnostuneita hyvinvoinnista. Jos oppilaat huomaavat, että he vastaavat, eikä mitään tapahdu eikä mistään keskustella, ei vastaaminen kiinnosta heitä kauaa.

Opettajilla on paljon tehtäviä ja työtä. Siksi tarkoituksena on, että kysymyksiin vastaaminen veisi vain 30 sekuntia opetustilanteesta.

– Tavoite on myös, että vastaukset tulisivat opettajalle automaattisesti ilman kirjautumista älypuhelimeen. Tämä pyritään saamaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Opettaja voisi saada vaikka maanantaina ilmoituksen siitä, että oppilaat eivät ole nukkuneet tarpeeksi edellisellä viikolla ja asiasta kannattaisi jutella. Tällä hetkellä opettaja näkee nämä ilmiöt omasta palvelustaan tietokoneelta.

Yritys tekee tutkimusyhteistyötä kouluhyvinvoinnin johtavien tutkijoiden kanssa. School Dayn pohjana on Anne Konun kouluhyvinvointimalli.

– Se on mielenkiintoinen kysely, mutta ei kerro jatkuvasta tilanteesta, koska se tehdään kerran vuodessa, Engman sanoo.

Opettajalle voidaan myös tuoda idea, mitä jollekin asialle voisi tehdä. School Day on pohtinut ideoita yhteistyössä opettajien kanssa.

Ajatuksena on, että hyvinvoinnin kohentuessa poissaolojen ja huonon käytöksen tuntimerkintöjen pitäisi laskea.

– Kehitämme mallia jatkuvasti tutkijoiden kanssa. Löydämme hyvinvointiin vaikuttavat ilmiöt.

Engman aloitti työt syksyllä 2018 helsinkiläisessä School Dayssä. Hänellä on 15 vuoden työkokemus Suomen koulumaailman teknologioista Wilman kautta. Hän on työskennellyt esimerkiksi Visman tietohallintopäällikkönä.

Neljän lapsen isä työskentelee kahtena päivänä viikossa Helsingissä. Junalla taittuvat työmatkat hän käyttää työntekoon.

– Vaimo onneksi venyy ja mummot ovat kiitettävästi apuna lasten kuskaamisessa ynnä muussa.

Yrityksessä on kahdeksan vakituista työntekijää ja freelancereita.

Fakta: "Miten voit tänään?"

Sovellus valitsee kysymykset tällä hetkellä noin 500 kysymyksen joukosta. Määrää aiotaan vielä karsia.

Kiinnostuksen kohteena ovat viisi pääilmiötä eli ulkoiset olosuhteet, sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, terveys sekä sosioemotionaaliset taidot. Kysymykset mittaavat näitä ilmiöitä. Oppilaat vastaavat joka kerralla useasta eri pääilmiöstä.

Käyttäjät voivat seurata omaa ja luokan hyvinvointia suoraan sovelluksesta. Sovelluksesta kertyvä tieto on tarjolla opettajien ja koulujohdon raportointipalveluissa.

Koulun henkilökunnalle on sovelluksen lisäksi tarjolla nettipalvelu, josta kokonaiskuva on selkeästi näkyvillä.

Kyselyä on tekoälyn avulla tarkoitus kehittää siten, että sovellus esittää seuraavalla kerralla selittäviä kysymyksiä liittyen edelliseen vastaukseen. Näin päästään ilmiön syiden hakemisessa syvemmälle.

Palvelun hinta suomalaiskouluille määräytyy koulun koon mukaan. Halvimmillaan perushinta on kaksi euroa oppilaalta vuodessa. Isommissa kuntakohtaisissa sopimuksissa hinta on neuvottelukysymys.

Perusidea kiteytyy sovelluksen kysymykseen "Miten voit tänään?".