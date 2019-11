Uusi jätelaki huolestuttaa Pohjanmaan yrittäjäjärjestöjä – ”Isku alueen yrityksille”

Keski-Pohjanmaan, Rannikko-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ovat huolissaan uuden jätelain muutoksista.

He jättivät aiheesta kannanoton Vaasan vaalipiirin kansanedustajille. Yrittäjäjärjestöt toivovat, että päätäntävalta jätehuollosta pysyisi myös jatkossa kiinteistön haltijoilla.

– Tietoomme on kantautunut huolestuttava viesti siitä, että ympäristöministeriö esittää kiinteistön haltijan järjestämän jätekuljetusmallin poistamista jätelaista. Emme voi pitää esitystä kannatettavana tai perusteltuna, yrittäjäjärjestöt toteavat kannanotossaan.

Yrittäjien mukaan kansallisten kierrätystavoitteiden saavuttamiseen ei vaikuta, mitä kuljetusmallia kussakin kunnassa käytetään tai kuka jätteet kuljettaa.

Jo nyt osassa alueen kunnista on käytössä kunnan järjestämä jätehuolto kiinteän jätteen kohdalla. Näin on esimerkiksi Lakeuden Etapin alueella. Kuitenkin yli puolessa Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan alueiden kunnista kiinteistönhaltijat sopivat ja järjestävät jätehuollon itse. Näin on esimerkiksi Vaasassa.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Nina Niemi arvioi, että muutos olisi kova isku alueiden yrityksille.

– Emme pidä järkevänä, että alueemme asioista päätetään Helsingissä sivuuttaen ne hyvät kokemukset ja tulokset, joita kunnissamme on jätehuollon osalta saavutettu, kannanotossa sanotaan.

Hyvänä asiana yrittäjäjärjestöt pitävät kiinteistökohtaisen keräysvelvoitteen laajentaminen koskemaan eri pakkausjätteitä. Yrittäjien kannanoton on allekirjoittanut Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Rannikko-Pohjanmaan puheenjohtajat ja toimitusjohtajat.