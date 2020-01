Uudistuotannon rakentaminen Törnävän sairaalamiljöössä alkanee ensi vuonna – Melkein kaikki nykyiset vuokratilat ovat täynnä, uusimpana aloitti konditoria Lempikakku

SEINÄJOKI

Kiinnostus Törnävän vanhan sairaalan tiloihin on ollut runsasta, ja vanhan piirisairaalan alueen vuokrausaste on tällä hetkellä erittäin hyvä. Noin 20 hehtaarin alue rakennuksineen on ollut seinäjokelaisen Karhun perheen omistuksessa nyt lähes kaksi vuotta.

– Verstas-rakennus on täynnä ja Hallintolasta on vapaana vielä muutama tila, Johannes Karhu kertoo.

Tällä viikolla Verstaalla aloitti muutama uusi toimija ja helmikuun alussa Hallintolaan on tulossa vielä kolme uutta vuokralaista.

– On ollut hyvä pöhinä päällä, yhteydenottoja on tullut paljon. Kaikki ne tilat, mitä tällä hetkellä on voitu vuokrata, on lähes vuokrattu, Karhu toteaa tyytyväisenä.

Tuorein vahvistus vanhan piirisairaalan alueella on seinäjokelaisen Maarit Haapaniemen kakkukonditoria Lempikakku, joka aloitti toimintansa tiloissa tällä viikolla.

– Tämä on omanlaisensa alue Seinäjoella, mielenkiintoinen ja kaunis. Tässä on myös muita luovia yrityksiä ympärillä, joten sekin luo omanlaisensa tunteen, hän toteaa.

Haapaniemi myöntää, että tulevaisuudensuunnitelmat, joita vanhan sairaalan alueelle on kaavailtu, kiinnostivat häntä siirtämään yritystoiminnan Ilmajoelta Seinäjoelle.

– Täällä on yhteistöllisyyttä. Mitä kaikkea tässä kevään aikana vielä tuleekaan, hän vihjaa painottaen, että yhteistyössä on voimaa.

Haapaniemen mukaan on hienoa, että historia näkyy eikä kaikkea lyödä maan tasalle.

– Näissä rakennuksissa on potentiaalia, hän toteaa ja toivoo alueelle myös viher- ja vapaa-ajanviettoalueita, joissa ihmiset voivat pitää juhlia ja käydä piknikillä.

Iso osa vanhan piirisairaalan tiloista on yhä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallussa. Karhun mukaan suurin osa sairaanhoitopiirin toiminnoista siirtyy uusiin tiloihin, valmistuvaan M-taloon, vuoden 2021 aikana.

– Sairaanhoitopiirillä on käytössään nyt kolme isoa ja kolme pienempää rakennusta, hän kertoo.

Suurimmat haasteet alueen vuokratilojen täyttämisen suhteen tulee Karhun mukaan vasta sairaanhoitopiirin muuton jälkeen.

– On kuitenkin ollut tärkeää, että olemme saaneet alueelle toimintaa jo nyt. Ettei käy niin, että koko alue tyhjenee, kun sairaanhoitopiiri lähtee pois, Karhu jatkaa.

Suunnitelmia sairaanhoitopiiriltä vapautuviin tiloihin on olemassa, mutta niistä Karhu ei suostu kertomaan vielä mitään.

– Neuvotteluja käydään koko ajan.

Piirisairaalan alueella on Karhun mukaan liki 20 erikokoista vanhaa rakennusta, joista jokainen on tarkoitus peruskorjata tavalla tai toisella. Kustannusarvio rakennusten läpikäymiseen ja alueen ehostamiseen on tällä hetkellä noin 20 miljoonaa euroa.

– Onhan tämä vähän haastava ja osittain utopistinenkin aluekehittämishanke, mutta oman mielen tämä pitää virkeänä. Koko ajan tulee uusia ajatuksia, Karhu nauraa.

Tähän mennessä vanhan piirisairaalan alueen rakennuksista on peruskorjattu viisi. Lisäksi yksi uusi rakennus, steinerkoulu, valmistuu alueen sydämeen tulevana kesänä. Uudisrakennuksessa on käytetty hyväksi Seinäjoen vanhan Kauppalantalon hirsiä.

Alueella ovat pienyritystoimintojen lisäksi aloittaneet tähän mennessä sekä Seinäjoen kaupungin että yksityisten toimijoiden lastensuojeluyksiköt.

– Rakennusten saneeraamiset loppuvat toistaiseksi. Tänä vuonna keskitytään alueen puutarhaan ja ympäristömiljööseen, että ne saadaan palautettua entiselleen ja lisättyä alueen viihtyisyyttä.

Tulevaisuudessa Törnävän vanhan sairaalan maille on tarkoitus rakentaa myös asuinrakennuksia. Karhun mukaan uudisrakennuksia tulee arviolta noin 30 000 kerrosneliömetrin verran.

– Kerros- ja rivitaloja, hän selventää.

Uudisrakennusalueen kaavoitus on parhaillaan menossa. Karhun mukaan kaava on tarkoitus laittaa vireille ensi kesänä.

– Tavoite on, että ensi vuoden kevään ja kesän aikana päästäisiin rakentamaan uudistuotantoa.