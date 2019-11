Uuden opetussuunnitelman myötä lukiot voivat eriytyä toisistaan entistä enemmän – Seinäjoen ja lähialueen lukiot miettivät myös yhteisiä toimintatapoja

SEINÄJOKI

Elokuussa 2021 lukion aloittava opiskelee kurssien sijasta opintopisteitä ja saa opinto-ohjausta vielä valmistumisen jälkeenkin.

Näin linjataan lukion uuden opetussuunnitelman perusteissa.

Seinäjoen lukion rehtorin Teijo Päkkilän mukaan suurin muutos on kurssien muuttuminen moduuleiksi. Nykyisistä opintoviikoista tulee opintopisteitä.

Yksi kurssi vastaa kahta opintopistettä eli 75 kurssin sijaan lukion oppimäärä on jatkossa 150 opintopistettä. Koulutuksen kesto on kolme vuotta, kuten nykyäänkin.

– Voi olla esimerkiksi yhden, kahden tai kolmen opintopisteen moduuleja. Niistä voi rakennella erilaisia opintojaksoja.

Päkkilä kertoo esimerkin. Maantiede, fysiikka ja biologia voisivat muodostaa vaikkapa kuuden opintopisteen "tiedeopintojakson". Jokainen moduuli olisi kaksi opintopistettä, ja jokaisesta oppiaineesta tulisi oma arvosana.

Uuden opetussuunnitelman myötä opintojaksojen rakentaminen lukioissa siis vapautuu huomattavasti entisestä kurssisysteemistä.

– Tämä on iso mahdollisuus ja haaste.

Uudistus vaikuttaa lukioiden vetovoimaisuuteen

Jatkossa lukiot voivat eriytyä toisistaan entistä enemmän. Päkkilä uskoo, että sillä on merkitystä lukioiden vetovoimaisuudelle.

Lukiot pakertavat parhaillaan omien, koulukohtaisten opetussuunnitelmiensa parissa. Seinäjoen lukiossa opettajat ja muu henkilökunta sekä opiskelijoiden edustus on jaettu yli kymmeneen eri työryhmään. Niitä ovat esimerkiksi kansainvälisen yhteistyön työryhmä, ohjauksen työryhmä, erityisopetuksen työryhmä, arvioinnin työryhmä sekä korkeakouluyhteistyön työryhmä.

Päkkilän mukaan tavoite on saada opetussuunnitelman luonnos valmiiksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Alueen lukiot suunnittelevat muutoksia myös yhdessä. Mukana ovat Seinäjoen, Nurmon, Ylistaron, Etelä-Seinäjoen, Ilmajoen, Kurikan, Jurvan ja Jalasjärven lukiot.

– Tarkoitus on miettiä myös yhteisiä toimintatapoja ja ratkaisuja, ettei jokaisen tarvitse tehdä kaikkea itse omilla tahoillaan.

Yleisesti uusi opetussuunnitelma on Päkkilän mukaan otettu Seinäjoen lukion henkilökunnan keskuudessa vastaan myönteisesti ja innolla.

– Edellisessä opetussuunnitelmassa oli muutoksia niin vähän, ettei voinut puhua lukiouudistuksesta, mutta tämä uusi opetussuunnitelma tuo sen tullessaan.

Korkeakouluyhteistyö, opinto-ohjaus ja kansainvälisyys ovat jo valmiiksi hyvällä mallilla

Päkkilän mukaan Seinäjoella on jo ennalta varauduttu joihinkin uuden opetussuunnitelman tuomiin uudistuksiin. Jatkossa lukioissa on oltava entistä enemmän yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Seinäjoen lukio on suunnitellut korkeakouluyhteistyötä jo viime vuoden ajan ja tarjonnut opiskelijoilleen "kurkistuskursseja" yliopistoihin. Parhaillaan lukio rakentaa yhteisiä opintokokonaisuuksia Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Nämä pilottikurssit tulevat opiskelijoiden valittaviksi ensi vuonna.

Uusi opetussuunnitelma velvoittaa lukioita opinto-ohjaukseen vielä vuoden verran opiskelijan valmistumisen jälkeen. Seinäjoen lukioon on jo tänä lukuvuonna palkattu hankerahalla ylimääräinen opinto-ohjaaja. Kaupunginvaltuusto päätti viime kokouksessaan vakinaistaa tämän viran elokuusta 2020 alkaen.

– Olemme pyrkineet entistä laadukkaampaan ja kattavampaan opinto-ohjaukseen ja ikään kuin selkeämmin saatella opiskelijan korkeakouluun, Päkkilä sanoo.

Tämä tukee uudessa opetussuunnitelmassa esitettyä tavoitetta siitä, että 50 prosenttia 25–34-vuotiaista olisi korkeakoulutettuja vuonna 2030. Nykyään luku on 41 prosenttia. Päkkilä uskoo, että yhden opinto-ohjaajan lisäyksellä uuden opetussuunnitelman mukainen opinto-ohjaus on mahdollista.

Opetussuunnitelma korostaa myös kansainvälistä yhteistyötä, mikä Päkkilän mukaan on sekin jo valmiiksi hyvällä mallilla. Seinäjoen lukiolla on muun muassa Espanjassa, Ruotsissa, Hollannissa ja Virossa yhteistyökouluja, joiden kanssa koulu tekee opiskelijavaihtoa ja yhteisiä projekteja.

Hyvinvointi huomioidaan jatkossa jokaisessa oppiaineessa

Uudessa opetussuunnitelmassa on tavoitteena edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tukea heitä opinnoissaan yhä paremmin.

Päkkilän mukaan opiskelijan hyvinvointia on mietittävä jatkossa jokaisessa oppiaineessa erikseen. Olennaista Päkkilän mukaan ovat muun muassa opiskelutaidot ja itsetuntemus, esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistaminen.

– Lukio on melko vaativa opinahjo, jossa opiskelijalle saattaa helposti tulla sellaisia tunteita, että "olen huono ja en osaa".

Iso osa opiskelijoiden hyvinvointia on erityisopetus. Päkkilän mukaan erityisen tuen tarpeessa olevia opiskelijoita on ollut aina, mutta nyt asia tuodaan ensi kertaa opetussuunnitelmaan. Opiskelijalla, jolla on oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta.

– Se on positiivinen uudistus. Se edistää myös tasavertaisuutta, että jokaisella olisi mahdollisuus edetä omalla opiskeluväylällä itselleen sopivalla tavalla.

Laaja-alainen osaaminen auttaa soveltamaan tietoja ja taitoja käytännön elämään

Lukiossa kehitetään jatkossa myös laaja-alaista osaamista, josta hyvinvointi on yksi osa. Kaikki kuusi osa-aluetta on jatkossa huomioitava jokaisessa oppiaineessa. Ne ovat:

1) hyvinvointiosaaminen,

2) vuorovaikutusosaaminen,

3) monitieteinen ja luova osaaminen,

4) yhteiskunnallinen osaaminen,

5) eettisyys ja ympäristöosaaminen sekä

6) globaali- ja kulttuuriosaaminen.

– Esimerkiksi terveystiedossa ja liikunnassa hyvinvointiosaaminen tulee luontaisesti. Vuorovaikutus taas on jo nyt olennainen osa yhteiskunnan, historian ja äidinkielen kursseja esimerkiksi neuvottelutaitoja ja itseilmaisua harjoitellessa, Päkkilä kertoo.

Samoin erityisesti vieraiden kielten opiskeluun sisältyy Päkkilän mukaan globaali- ja kulttuuriosaamista, biologiaan taas eettisyys- ja ympäristöosaamista ja niin edelleen.

– Nyt nämä tavoitteet täytyy vain kirjoittaa auki.

Fakta: Lukion opetussuunnitelman perusteet

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2021 lukion aloittavilla.

Opinnot jäsennellään 1–3 opintopisteen moduuleiksi, joista paikallisesti rakennetaan joko oppiaineiden omia tai yhteisiä opintojaksoja. Opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Mikäli opintojakso koostuu useasta oppiaineesta, arvosanat annetaan oppiaineittain.

Opiskelijalla on oikeus saada säännöllisesti tarpeidensa mukaista henkilökohtaista ja muuta opintoihin ja jatko-opintoihin liittyvää ohjausta. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja tukea heitä opinnoissaan yhä paremmin.

Oppilaitoksesta pois siirtyvällä opiskelijalla on oikeus myös jatko-ohjaukseen. Sitä annetaan opiskelijoille, joiden opiskeluoikeus on päättymässä tai jotka ovat eroamassa oppilaitoksesta, sekä henkilöille, jotka lukiokoulutuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen eivät ole saaneet jatko-opiskelupaikkaa. Opiskelijalla on oikeus jatko-ohjaukseen vuoden ajan oppimäärän suorittamisen jälkeen.

Opiskelijalla, jolla on oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea.

Lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä vahvistetaan. Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai useamman korkeakoulun kanssa siten, että jokainen lukiolainen saa halutessaan kokemusta korkeakouluopiskelusta. Opetus on lisäksi järjestettävä niin, että opiskelijalla on mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan.

Korkeakoulutettujen osuus 25–34-vuotiaista halutaan nostaa vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttiin nykyisestä 41 prosentista.

Lähde: Opetushallitus: Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019