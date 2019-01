Ulrikan kuolemantapauksen selvitystyö alkoi – Valviran keskeyttämispäätöksestä käy ilmi myös hoitohenkilökunnan epäasiallinen käytös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto selvittää, onko Esperi Hoivakoti Ulrikan kuolemantapauksesta syytä tehdä tutkintapyyntö poliisille.

Aluehallintovirasto on saanut sosiaaliasiamieheltä tiedon, että viime syksynä yksi hoivakodin asiakkaista on kaatunut, mutta häntä ei ole toimitettu asianmukaisesti sairaalahoitoon.

Toisen kaatumisen jälkeen asiakkaan omaiselle on soitettu, ja hän on vienyt läheisensä sairaalaan. Sairaalassa on todettu käden murtuminen, mutta asiakas on kuollut pian sairaalaan menon jälkeen.

Hoitohenkilökunnan käytös epäasianmukaista

Lisäksi sosiaaliasiamiehen tietojen mukaan hoitohenkilökunnan käytös toimintayksikössä on ollut epäasianmukaista.

Tämä selviää Valviran tekemästä Esperi Hoivakoti Ulrikan keskeyttämispäätöksestä, joka on päivätty 24.1.2019.

Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvirasta kertoo, että Esperin toiminnan keskeyttämisprosessi käynnistyi viime keskiviikkona. Valviran sekä tarkastuskäynnillä olleiden aluehallintoviraston ja Kristiinankaupungin edustajat pitivät Skype-kokouksen tarkastuksen kestäessä.

– Kävimme tilannetta aika kattavasti läpi ja saimme ajantasaista tietoa. Arvioimme, mikä olisi riittävää, että asiakas- ja potilasturvallisuus yksikössä säilyisi. Koska epäkohtia oli niin paljon, meille ei oikeastaan jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin toiminnan keskeyttäminen.

Esperi Hoivakoti Ulrikan toiminta siirrettiin välittömästi kaupungin toiminnaksi. Kaupunki vastaa nyt siitä, että asiat ovat siellä kunnossa.

Kuolemantapauksen selvitys meneillään

Kuolemantapauksen selvitystyö alkoi täydellä teholla maanantaina. Elina Uusitalon mukaan se on tässä vaiheessa aluehallintoviraston tehtävä, mutta työnjakoon saattaa tulla myöhemmin muutoksia.

– Me Valvirassa selvitämme Esperi Caren mahdollisuuksia jatkaa toimintaa Ulrikassa. Hehän eivät saa tällä hetkellä toimia siellä.