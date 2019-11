Ugandalainen Betty Turiime opiskelee Seinäjoella jo toista tutkintoaan – Näin neljä opiskelijaa arvioi Seamkia ja opiskelijakaupunkiaan

Kun ugandalaistaustaiselta Betty Turiimelta kysyy, mikä Seinäjoella toimii opiskelijan näkökulmasta, vastaus kuuluu: kaikki.

– Seinäjoki on hiljainen ja turvallinen, kaikin puolin hyvä ympäristö opiskella, sanoo tänä syksynä sairaanhoitajaopinnot aloittanut.

– Kaikki on saatavilla läheltä ja sekä opiskelijat että henkilökunta ovat avuliaita, kertoo kivenheiton päässä kampusalueesta asuva Turiime.

32-vuotias Betty Turiime on ollut ahkera opiskelija koko aikuisikänsä. Hän opiskeli aikaisemmin Seamkissa kansainvälistä liiketaloutta ja valmistui viime toukokuussa.

Seinäjoesta Turiime kuuli ugandalaiselta ystävältään, joka työskentelee nykyisin Helsingissä sairaanhoitajana. Myönteiset mielikuvat opiskelijakaupungista ja Seamkista vahvistuivat hänen etsittyään lisätietoa netistä.

Hoitoala tuntuu tällä hetkellä kutsumusammatilta kolme vuotta Seinäjoella asuneesta.

Haluaisitko tehdä sairaanhoitajan töitä Seinäjoella?

– Kyllä ehdottomasti. Rakastan Seinäjokea, sanoo Turiime, jolla on jo vyöllään hoitoalan tutkinto entisestä kotimaastaan.

Sosionomiopiskelijat kiittelevät tiivistä kampusta

Ylivieskalainen sosionomiopiskelija Jenna Salmela, 20, kiittelee Framin alueelle ja joen toiselle puolelle levittäytyvää Seamkin tiivistä kampusaluetta, jonka yksi hyvä puoli on mahdollisuus tavata eri alojen opiskelijoita.

– Eikä tarvitse juosta eri puolilla kaupunkia ripotelluissa opiskelupisteissä, komppaa Lappajärveltä Seinäjoelle muuttanut 21-vuotias opiskelutoveri Jukka Korri, joka aloitti sosionomiopinnot tammikuussa Salmelan tapaan.

Salmela ja Korri istuvat hetken mietteliäinä korkeakoulukirjaston joella antavien ikkunoiden ääressä ja jatkavat lähes kilpaa opiskelijoiden tilojen kehumista.

– Täällä on avaraa, isoja lasiseiniä. Ei ollenkaan niin sokkeloista kuin esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulussa, vertailee Pohjois-Pohjanmaalta heti lukion päätteeksi päiväopintoihin Seinäjoelle hakenut Salmela.

Korri antaa katseensa liikkua talvisessa jokimaisemassa ja tuumaa:

– Joen rantaa kävellessä huomaa, että täällä on tosi kiva opiskella, Korri kuvailee Kampustalon ja Framin välistä maisemaa.

Ainoastaan julkinen liikenne on jäänyt vieraaksi. Sekä Salmelalla että Korrilla on se käsitys, että bussivuoroja saisi olla enemmän. Tosin Framin edustalle ilmestynyt pysäkki on laitettu ilolla huomiolle opiskelijoiden keskuudessa.

Otetaanpa vielä neljäs opiskelijanäkökulma aiheeseen.

– Hyvät opiskelutilat, uudehko korkeakoulukirjasto esimerkiksi, huikkaa pikaisen arvionsa tunnille kiirehtivä fysioterapiaa opiskeleva Essi Levelä Töysästä.

Pienen satunnaisotannan perusteella Seinäjoen kaupungin elinvoimajohtajan oma havainto osoittautuu oikeaksi.

– Sitten kun me saamme muualta tulleet tänne, he tykästyvät, Erkki Välimäki tuumaa.