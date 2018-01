Tyttöjen nuuskankäyttö näkyy jo Seinäjoen tilastoissa. Kannabisasenteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi

Seinäjokelaiset lapset ja nuoret käyttävät aiempaa vähemmän alkoholia. Lapset ja nuoret tupakoivat aiempaa vähemmän.

Suurin osa lapsista ja nuorista elää siis entistä terveellisemmin.

Tiedot käyvät ilmi vuoden 2017 Seinäjoen kouluterveyskyselyn tuloksista, johon vastasivat 4.–5., 8.–9. -luokkien oppilaat sekä toisen asteen 1. ja 2. vuoden opiskelijat keväällä 2017.

Nuuskan käyttö näyttää yleistyneen seinäjokelaisten nuorten keskuudessa. Pojat hallitsevat yhä nuuskatilastoja.

Vaikka tyttöjen nuuskaaminen on yhä harvinaista, käyttö silti lisääntyy. Tyttöjen osuus päivittäin nuuskaa käyttävistä on Seinäjoella 3,5 prosenttia. Koko maan keskiarvo on 1,2 prosenttia.

Vastaajat saivat ottaa kantaa myös siihen, hyväksyvätkö he kannabiksen polttamisen ikäisillään.

Noin 15 prosenttia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista vastasi myöntävästi. Lukion ensimmäisen ja toisen luokan opiskelijoista erityisesti pojat suhtautuivat myönteisesti kannabiksen poltteluun. Heistä liki viidennes otti myönteisen kannan.

Myös nuorempien ikäluokkien kannabisasenteet ovat muuttuneet myönteisemmiksi.

–Yleiskuva on se, että porukka jakaantuu kahtia, erityisopetuksen rehtori Ville Järvi toteaa.

Hyvinvoivien lasten ja nuorten koulunkäynti sujuu, ja heidän elämäntapansa ovat terveelliset. Ongelmat kasaantuvat niille, joille on jo entuudestaan ongelmia.

Seinäjoki seuraa perässä huumemyönteisissä asenteissa valtakunnallista kehitystä.

– Huumemyönteisyyden lisääntyminen kielii siitä, että kynnys käytön lisääntymiseen madaltuu, Järvi toteaa.

Järven mukaan huumeiden vastaisessa työssä riittää töitä kouluille ja muille kasvatusalan ammattilaisille. Urakka sisältää valistusta ja sanktioita, mutta myös hyvän esimerkin näyttämistä. Nuuskatilasto yllätti Järven, erityisesti tyttöjen osuus.

– Sitä on pidetty ehkä poikien paheena.

Järvi viittaa tiettyihin joukkuelajeihin, joiden parissa nuuskan käyttö on yleistä.

– Sillä on vaikutusta nuoren nuuskaamiseen, missä harrastuspiireissä nuori liikkuu.

Järvi ei halua syyllistää seuratyötä tekeviä aikuisia. Ongelma on heidänkin tiedossaan.

– He ovat havahtuneet ja heränneet siihen.

Järven mukaan koulujen, kotien ja urheiluseurojen pitää pelata yhteispeliä nuuskaongelman ehkäisemiseksi.

– Kaikkien pitäisi olla yhteisessä rintamassa siinä asiassa, Järvi sanoo.

Seinäjoen yhteiskoulun rehtori Jari Noponen katsoo, että tupakoinnin vähenemisen tilalle on tullut nuuskan käytön lisääntyminen. Siihen on vaikeampi puuttua.

– Nuuska ei haise samalla tavalla kuin tupakka. Sitä voi olla vaikea vanhemman havaita, ja nuori voi joutua vaikeaankin nikotiinikoukkuun.

Noponen ei ole työssään kohdannut yhtään nuuskaa käyttänyttä peruskouluikäistä tyttöä.

– Pojilla se on selvästi tullut tupakan korvikkeeksi ja varmaan tytöilläkin pikkuhiljaa.

Koulu puuttuu aina nuuskaustapauksiin. Noposen mukaan koulu ottaa aina yhteyttä kotiin ja ohjaa oppilaan kasvatuskeskusteluun. Kyselyssä eniten nuuskaa kertoivat käyttävänsä ammattikoulujen miespuoliset oppilaat.

Sedun vararehtorin Hellevi Lassilan mukaan nuuskan käyttö ei näy kauheasti koulun arjessa.

– Lisääntynythän se on, hän toteaa.

Sedu on julistautunut savuttomaksi oppilaitokseksi, joka tarjoaa Lassilan mukaan opiskelijoilleen ohjausta tupakasta vieroittautumiseen. Runsaat 25 prosenttia ammattikoululaista kertoi tupakoivansa päivittäin. Tupakoivien osuus on silti laskenut liki 40 prosentista, mihin Lassila on tyytyväinen.

– Koko ajan tehdään työtä sen eteen, että saataisiin vielä tästäkin laskemaan.