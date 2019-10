Turkin hyökkäys Syyriaan huolestuttaa myös vaasalaiskurdeja – "Tässä voittaa vain asekauppa"

Olemme hyvin surullisia, toteaa Vaasassa asuva kurditaustainen Kiymet Ser moneen kertaan.

Hän ei hyväksy millään muotoa Turkin keskiviikkona aloittamia hyökkäyksiä Pohjois-Syyriaan.

Serin perheenjäseniä asuu yhä Turkissa, josta hän muutti Vaasaan 18 vuotta sitten. He asuvat kuitenkin kuuden tunnin ajomatkan päässä Turkin rajalta, sisämaan kurdialueella.

Siitä huolimatta Ser on huolissaan. Ei ainoastaan läheistensä puolesta, vaan kaikkien Turkissa ja Syyriassa asuvien kurdien.

– Siellä on lapsia ja naisia. Tilanne on tosi surullinen. Turkin armeija on nyt siellä, eikä kukaan tiedä, mitä huomenna tapahtuu.

Turkki on kertonut iskeneensä 181 kohteeseen Syyriassa maiden välisen rajan tuntumassa. Kohteena ovat Syyrian kurdijoukot.

Ser on vakuuttunut, että myös Eurooppa on nyt vaarassa. Hän muistuttaa 10 000 vangitusta Isis-taistelijasta, joita kurdit ovat vartioineet.

– Sieltä tulee tänne Isis-terroristeja ja lisää pakolaisia. Niin se menee, hän uskoo.

"Tässä voittaa vain asekauppa"

Turkki aloitti hyökkäykset sen jälkeen kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti vetävänsä kurdien kanssa yhteistyötä tehneet joukot pois alueelta. Amerikkalaisjoukot vetäytyivät Ras al-Ainin rajakaupungista Syyriasta alkuviikolla.

Kiymet Ser pitää sekä Trumpia että Turkin presidentti Resep Tayyip Erdogania syypäinä hyökkäyksiin ja kutsuu heitä kumpaakin diktaattoriksi.

– Kaksi hullua ihmistä päättää meidän elämästämme. Turvallisuuden tunne on kadonnut kokonaan kahden päivän sisällä.

Ser miettii, voiko tästä alkaa kolmas maailmansota.

– En halua tällaista. Tässä voittaa vain asekauppa, eivät siviili-ihmiset.

Hän toivoo, että ihmiset reagoivat tapahtuneeseen ja Turkki joutuu lopettamaan hyökkäykset.

– Toivon, että tulee rauha. Sodalla ei tule voittoa.

Suomen kurdiyhteisö on hyvin huolissaan

Suomen kurdiliiton puheenjohtaja Welat Nehri pitää tilannetta Syyriassa erittäin vakavana.

Suomessa asuu 2 000–3 000 kurdia, jotka ovat kotoisin hyökkäyksiin kohdistuneelta Rojavan kurdialueelta.

– Heillä on siellä sukulaisia, tuttavia ja ystäviä. Kurdiyhteisö on tilanteesta hyvin huolissaan. Ikävää siinä on se, ettei asialle pysty täältä asti tekemään mitään ja samalla tietää, että läheiset ihmiset ovat siellä vaikeuksissa.

Nehri on kuitenkin tyytyväinen, että Suomen hallitus on tuominnut Turkin toimet suorasanaisesti.

– Pääministeri Antti Rinne (sd.) tehnyt myös päätöksen, että uusia asevientilupia ei myönnetä Turkkiin eikä muihin sotaa käyviin maihin. Se on erittäin positiivinen ja tervetullut muutos Suomen politiikassa.

Tarvitaan myös kansainväistä painostusta

Pelkkä Turkin tuomitseminen ei silti riitä. Nehri toivoo EU:lta yhteistä kantaa siihen, mitä tehdään siinä tapauksessa, jos Turkki ei lopeta hyökkäyksiä.

Ratkaisu voisi olla poliittinen tai taloudellinen painostus, mutta joka tapauksessa rauhanomainen.

– Historia on näyttänyt, että tämä konflikti ja kurdikysymys eivät ratkea millään tavalla tai missään muodossa sotilaallisesti.

Ellei kansainvälistä painostusta tule, Turkki pyrkii Nehrin mukaan miehittämään kurdien asuttaman alueen Pohjois-Syyriassa.

– Turkki haluaisi siirtää sinne muualta Syyriasta ja Lähi-Idästä tulleita pakolaisia asumaan pysyvästi. Sillä on kauaskantoisia vaikutuksia. Kurdit jäisivät siellä vähemmistöön, kun he nyt ovat enemmistönä omilla alueillaan.