Turhaa krääsää, kohtuuttomia toiveita vai ihania juhlia: Miten kaverisynttäreillä muistetaan synttärisankaria?

Vedon pitkäaikaisella joukkueenjohtajalla monta roolia: ”Olen harjoituksissa välillä kopparina ja pallopoikana, olen keittänyt pojille aina kahvit ja tehnyt eväät ennen harjoituksia”

Vimpelin Vedon miesten superpesisjoukkueen joukkueenjohtaja Heikki Seppä , 65, on aina ollut pesäpallomies henkeen ja vereen. Sepällä on takanaan joukkueenjohtajana jo yli 600 superpesisottelua Vimpelin eri joukkueissa yli 20 vuoden aikana. Viimeiset 15 kautta hän on touhunnut miesjoukkueen kanssa. Lue lisää