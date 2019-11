Tuore vertailu: Vaasassa halvimmat Airbnb-hinnat Suomen suurimpien kaupunkien joukossa - Meren läheisyys kiinnostaa majoittujia, kertoo talonsa yläkertaa vuokraava kampaamoyrittäjä

VAASA

Vaasalainen Eija Torvi-Storm on vuokrannut jo vuosia Palosaarella olevan omakotitalon huoneita matkailijoille Airbnb-palvelun kautta.

Viime kesänä vuokralla oli talon yläkerta, jossa on kolme parinkymmenen neliön huonetta, kylpyhuone saunoineen sekä yhteistila, jossa on keittiö. Vierailijoiden käytössä on myös "pesutupa" talon alakerrassa.

– Aiemmin olen vuokrannut myös alakertaa, ja pihalla olevaa saunamökkiä, Torvi-Storm kertoo.

Nyt alakerrassa asuu Torvi-Stormin poika.

Onko vuokraaminen ollut kannattavaa?

– Sehän riippuu siitä, kuinka sen hinnoittelee, vastaa Torvi-Storm.

Hänen pyytämänsä vuokrahinta talon yläkerrasta on ollut 39 euroa yöltä, ja sen lisäksi hän on pyytänyt siivousmaksun.

Torvi-Storm ei kuitenkaan ole vuokrannut asuntoa kuin vähintään kahdeksi yöksi kerrallaan.

– Olisi kauhea homma siivota ja vaihtaa lakanoita yhden yön takia, sanoo Torvi-Storm.

Torvi-Stormin mielestä Airbnb:n asuntojen hinnoissa on joskus ilmaa, varsinkin Keski- ja Etelä-Euroopassa.

– Niissä voi olla vaikka mitä lisämaksuja ja hirveitä toimitusmaksuja. Niitä voi olla jopa parisataa euroa.

Eija Torvi-Storm on ollut tyytyväinen Airbnb-palveluun. Hänen mielestään järjestelmä on ollut luotettava ja helppo käyttää.

Julkisuudessa on ajoittain käyty keskustelua Airbnb-asunnoissa majoittujien aiheuttamista mahdollisista ongelmista, etenkin kerrostaloissa. Torvi-Stormilla on majoittujista vain hyviä kokemuksia.

– Vieraat ovat aina olleet todella siistejä, Torvi-Storm kertoo.

Majoittujia on ollut vuosien varrella joka lähtöön. Kaukaisimmat vieraat ovat tulleet Aasiasta. Torvi-Storm on majoittanut matkailijoita myös esimerkiksi Saksasta ja Hollannista. Kerran ranskalainen opiskelijamies asui Torvi-Stormin talossa kolme viikkoa, ennen kuin löysi itselleen asunnon.

– Monet suomalaiset tulevat Vaasaan sukuloimaan, tai vain tutustumaan kaupunkiin. Jotkut ovat vanhempia, joiden lapsi opiskelee Vaasassa.

Myös festarit ja muut vastaavat tapahtumat kiinnostavat matkailijoita.

Esimerkiksi Merenkurkun maailmanperintökohde ei tässä asunnossa majoittujia ole juuri kiinnostanut. Torvi-Storm arvelee tämän johtuvan liian kaukaisesta sijainnista. Majoittujat ovat sen sijaan kiitelleet sitä, että merenranta on lähellä.

Vaikka Torvi-Stormin kokemukset Airbnb-vuokrauksesta ovat hyviä, hän on välillä harkinnut vuokrauksesta luopumista. Hän on ammatiltaan kampaamoyrittäjä, ja Airbnb-palvelun pyörittäminen käy melkein toisesta työstä.

– Siivous ja pyykkäys vievät aikaa. Vieraat täytyy käydä toivottamassa tervetulleiksi ja päästää sisään, ja joskus heitä joutuu odottamaan.

Vaasassa halvimmat hinnat, Seinäjoella kehnoin tuotto

VertaaEnsin.fi-sivusto on vertaillut Aibnb:n käyttöä Suomen 30 suurimmassa kaupungissa. Selvityksen mukaan Vaasassa on ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana yhteensä 105 majoitustilaa vuokralla Airbnb:n kautta. Seinäjoella vastaava luku oli 81.

Vaasassa keskimääräinen vuokrahinta oli 56,42 euroa yöltä. Vaasassa yöpymisen hinta Airbnb-asunnossa oli vertailukaupunkien halvin. Täyttöaste nousi 64 prosenttiin ja keskimääräinen vuosituotto 9 195 euroon.

Seinäjoella yö maksoi keskimäärin 63,70 euroa. Täyttöaste oli Seinäjoella 45 prosenttia, mikä on vertailun kehnoin 30 suurimman kaupungin joukossa. Myös vuosituotto, 7 862 euroa, jäi Seinäjoella vertailun häntäpäähän. Seinäjoella asiakkaat antoivat majoitukselle arvosanaksi keskimäärin 4,51. Vaasassa arvosanojen keskiarvo oli 4,29.

– Airbnb on mielenkiintoinen palvelu, sillä kaikki data on avointa ja vapaata käytettäväksi, kertoo Juuso Korhonen VertaaEnsin.fi:stä.

Airbnb-asuntoja on siksi helpompi vertailla tällä tavoin kuin esimerkiksi hotelleja.

Korhosen mukaan Airbnb-vertailu tehtiin nyt ensimmäistä kertaa, eikä vastaavia tietoja siksi ole saatavilla aiemmilta vuosilta.