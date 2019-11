Toimitusjohtaja: Kaikkien on tultava vastaan – Hiilineutraalius ei tule Seinäjoen Energialle ilmaiseksi

SEINÄJOKI

Seinäjoen Energia nostaa ensi vuoden alusta alkaen vesihuoltomaksuja ja kaukolämmön hintoja.

Hintojen korotusten taustalla on kustannusten nousu.

Seinäjoen Energian toimitusjohtajan Vesa Hätilän mukaan kaukolämmön hintoja korottavat ennen kaikkea päästöoikeuksien kallistuminen ja turpeen verotuksen kiristyminen.

Päästöoikeuksien hinta on yli viisinkertaistunut vuoden 2018 alun tasosta. Turpeen polttoainevero puolestaan on noussut viime vuoden lopun tasosta yli 50 prosenttia.

– Sevon voimala tuottaa 80 prosenttia Seinäjoen kaukolämmöstä ja Sevon polttoaineena käytetään 80 prosenttisesti turvetta, taustoittaa Hätilä.

Päästöoikeuksia tarvitaan, sillä niillä kompensoidaan turpeen hiilidioksidipäästöjä.

Ensi vuoden alussa kaukolämmön arvonlisäverollinen energiahinta nousee neljä euroa megawattitunnilta (MWh). Uusi energiamaksu on 60 euroa/MWh. Perusmaksun ja kulutusperusteisen energiamaksun korotusten jälkeen esimerkiksi 18 MWh kuluttavassa omakotitalossa kaukolämmön hinta nousee keskimäärin 8,81 euroa kuukaudessa.

Myös veden ja jäteveden hinnat nousevat. Perusmaksut nousevat yhdeksän prosenttia ja käyttömaksut seitsemän prosenttia. Vesimaksu nousee 1,87 euroon kuutiometriltä ja jätevesimaksu 2,59 euroon kuutiolta. Omakotitalossa, jossa veden kulutus on 150 kuutiota vuodessa, korotuksen vaikutus on noin neljä euroa kuukaudessa.

Hätilän mukaan korotuspainetta ovat tuoneet kaupungin kasvusta johtuva vesi- ja viemäriverkoston laajentaminen sekä verkoston kunnostaminen.

Seinäjoen Energia on korottanut kaukolämmön hintaa ja vesihuoltomaksuja viimeksi vuoden 2016 alussa. Hinnankorotuksista huolimatta Hätilä vakuuttaa taksojen olevan yhä maan halvimpia.

– Uskoakseni olemme korotusten jälkeenkin Suomen kymmenen edullisimman joukossa.

Sähkön siirto- tai myyntihinnat eivät ole tällä erää muuttumassa, ne pysyvät nykytasollaan.

Seinäjoen Energia päivitti kesällä strategiansa. Yhtiön yksi tärkeimmistä tavoitteista on olla hiilineutraali sähkön- ja lämmöntuotannossa vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite tarkoittaa sitä, että turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä vähennetään radikaalisti.

Hiilineutraaliuden tavoitteleminen tarkoittaa yhtiölle isoja investointeja lähivuosina. Hanneksenrinteen lämpövoimala siirtyy lähiaikoina kokonaan öljystä puupellettienergiaan, Kapernaumin voimalaa ollaan puolestaan muuttamassa turpeesta biomassaa käyttäväksi. Myös Seinäjoen Voimalaitoksen eli Sevon muuttaminen muuksi kuin turvepohjaiseksi on selvitettävänä.

– Sevon tulevaisuutta täytyy yhä miettiä ja selvittää eri vaihtoehtoja. Toiveissa on, ettei voimalassa tarvitsisi käyttää polttotekniikkaa lainkaan, mutta se riippuu ihan teknologioiden kehittymisestä. Voimalaan on haettu ympäristölupaa 50 MW biokattilalle, mutta se on lähinnä varasuunnitelma, jos ratkaisuja pitääkin tehdä nopeasti, Hätilä kertoo.

Hiilineutraalius ei tule ilmaiseksi. Hanneksenrinteen kaukolämpövoimalan investoinnit maksavat noin 20 miljoonaa, Kapernaumin muutostöihin on varattu noin 20–30 miljoonaa, ja myös Sevon osalta investointitarpeeksi on arvioitu 20–30 miljoonaa euroa.

Hätilän mukaan yhtiöllä on käsissään vaikea yhtälö: Kustannukset nousevat muutoinkin, ja lähivuosina yhtiö joutuu lisäksi investoimaan vuosittain 20–30 miljoonaa. Asiakkaat odottavat kuitenkin edullisia hintoja ja omistaja, Seinäjoen kaupunki, hyviä osinkoja.

– Tässä tilanteessa kaikkien on tultava vastaan, niin omistajan kuin asiakkaidenkin, Hätilä pahoittelee.