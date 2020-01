Suomenajokoiria kasvattava Marja Kuivas: Rodun laskeva suosio ei näy kasvatustoiminnassa – katso listalta maakuntamme suosituimmat koirarodut

Rekisteröityjen suomenajokoirien määrä on laskenut kymmenessä vuodessa puoleen, selviää Suomen Kennelliiton julkaisemassa rekisteröintilistauksesta. Etelä-Pohjanmaan kennelpiirissä suomenajokoira on laskusta huolimatta edelleen suosituin rotu. Vaasan kennelpiirissäkin on vain nimellinen ero ykkössijaa pitävän jämtlanninpystykorvan ja toisena tulevien suomenajokoiran ja cavalier kingcharlesinspanielin välillä. Lue lisää