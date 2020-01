Eteläpohjalaissisarusten luonnonkosmetiikkayritys kahmi palkintoja maailmalla – Tänne tuotevalikoima laajenee seuraavaksi

Anu Nurmelan ja Jenni Tuomisen luonnonkosmetiikkayritys Henua Organics on saanut jällen tunnustusta maailmalla, kun Indie Beauty Media julkisti vuoden 2019 "Best in show" -voittajat. Lue lisää