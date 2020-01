Uudistuotannon rakentaminen Törnävän sairaalamiljöössä alkanee ensi vuonna – Melkein kaikki nykyiset vuokratilat ovat täynnä, uusimpana aloitti konditoria Lempikakku

Kiinnostus Törnävän vanhan sairaalan tiloihin on ollut runsasta, ja vanhan piirisairaalan alueen vuokrausaste on tällä hetkellä erittäin hyvä. Noin 20 hehtaarin alue rakennuksineen on ollut seinäjokelaisen Karhun perheen omistuksessa nyt lähes kaksi vuotta. Lue lisää