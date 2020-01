Itikkaan nousi kaksi kerrostaloa, joissa on pelkästään yksiöitä ja kaksioita – Suursijoittajaryhmän rakennuttamat talot kertovat viime vuosien kovasta asuntosijoitusbuumista

Kärrääjänkadulla Itikassa on kaksi kerrostaloa, jotka kertovat vähän siitä, mitä kaikkea on Seinäjoen uudisrakentamisen takana. As Oy Seinäjoen Arkki valmistui vuonna 2018 ja As Oy Seinäjoen Nooa vuonna 2019.